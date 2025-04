Jakie dania na Wielkanoc są najbardziej popularne? Na świątecznym stole muszą pojawić się jajka, pasztety, wędliny, pieczenie oraz sałatki. Wiele rodzin po dziś dzień praktykuje serwowanie potraw w tradycyjnej formie, jednak nowoczesność wkradła się również tutaj. Dlatego dzisiejsze dania na Wielkanoc różnią się od tych przygotowywanych jeszcze przez nasze babcie!

Nowoczesność kontra tradycja?

Choć wydawać może się, że ingerowanie w tradycję świąteczną w jakiejkolwiek formie stanowi zamach na nią, to jednak nie zawsze tak jest. Podążanie za nowoczesnością nie jest niczym złym – pod warunkiem, że nie przynosi nikomu szkód i nie przysłania pierwotnego przekazu okazji czy danej sytuacji. W pierwszej kolejności nowoczesność dosięgnęła kuchni – także tej świątecznej. Wiele tradycyjnych do tej pory potraw ustąpiło miejsca nowym, lub poddanych zostało modyfikacjom. Jednym z tych dań, którego nie może zabraknąć podczas Wielkanocy, jest ciasto – symbol doskonałości i posiadania umiejętności.

Nowoczesne dania na Wielkanoc – ciasto w nowej odsłonie

Trudno wyobrazić sobie wielkanocny stół bez ciast. Najbardziej popularne to babka, mazurek oraz sernik. Coraz częściej jednak obok tych tradycyjnych ciast wielkanocnych, pojawia się jeszcze jedno: ciasto marchewkowe. Jest miękkie, wilgotne, aromatyczne, a także bardzo łatwe do przygotowania. Nic dziwnego, że coraz częściej pojawia się podczas różnych okazji – także takich, jak Wielkanoc! Jak je zrobić?

Ciasto marchewkowe – składniki i wykonanie

Ciasto marchewkowe to nie tylko pyszny towarzysz rodzinnych spotkań wielkanocnych. To także świetne ciasto w opcji last minute, w przypadku niezapowiedzianej wizyty gości. Do przyrządzenia ciasta marchewkowego potrzebujesz zaledwie kilku składników:

kilku marchewek

1 szklanki cukru

1 szklanki oleju

2 szklanek mąki

4 jajek

cukru wanilinowego oraz proszku do pieczenia

cynamonu.

Marchewkę zetrzej na tarku o dużych oczkach. Jajka utrzyj z cukrem wanilinowym (wystarczy dodać około łyżeczki) i z cukrem. Dodaj olej, mąkę oraz proszek do pieczenia. Piekarnik rozgrzej do 180 stopni. Blachę wyłóż papierem do pieczenia lub posmaruj tłuszczem i obsyp bułką tartą. Przygotowane ciasto przełóż do blachy i piecz około godziny. Po ostudzeniu udekoruj gotowym lub domowej roboty lukrem. Smacznego!

