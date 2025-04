Pierwszy tydzień tematyczny Lidla z kuchniami świata w roli głównej pojawił się w sklepach w Polsce w styczniu 2007 roku - był to Tydzień meksykański. Od tamtej pory Lidl przeprowadził już około 300 różnych akcji tematycznych, a do końca tego roku zaskoczy klientów kolejnymi. Polacy uwielbiają oferty produktów z odległych kuchni, a Lidl notuje wzrost sprzedaży i wzmożoną ilość klientów w sklepach!

Pierwsze tygodnie tematyczne

W styczniu 2007 r. sieć postanowiła wprowadzić do oferty swoich sklepów Tydzień meksykański. Już wtedy w planach były kolejne kulinarne tygodnie tematyczne. W 2007 r. było ich w sumie sześć, poza meksykańskim także azjatycki, włoski, hiszpański, amerykański i grecki.

Wraz z ofertą meksykańską wydano broszurę z przepisami na dania meksykańskie i tym samym sieć rozpoczęła walkę o podniebienia Polaków, które nadal konsekwentnie zdobywa.

Zainaugurowana w 2012 r. kampania "Pascal kontra Okrasa", wydanie książki kulinarnej o tym samym tytule, projekt Kuchnia Lidla to działania otwierające Polakom drzwi do ciekawej i różnorodnej kuchni! Dziś akcje tematyczne przyciągają do sklepów zarówno stałych klientów, jak i tych, którzy odwiedzają sklepy specjalnie po to, by zakupić produkty prosto z Włoch czy Francji.

Jakość i przybliżanie odległych smaków

"Akcje tematyczne to nasza wizytówka. Jako pierwsi w branży zainicjowaliśmy takie rozwiązanie – przyznaje Patrycja Kamińska, PR Manager Lidl Polska.

Produkty sprzedawane w ramach tygodni tematycznych to charakterystyczne dla danego kraju czy regionu przysmaki. Długoletni sukces akcji tematycznych w Lidlu definiują przede wszystkim następujące trzy parametry: wysoka jakość produktów, atrakcyjna cena i różnorodność. Ale naszym klientom proponujemy coś więcej niż tylko produkty. Wartością dodaną są przepisy Pascala i Okrasy, które odczarowują to, co czasami wydaje się być trudne i egzotyczne."

Lidl odnotowuje stały wzrost sprzedaży produktów akcyjnych i planuje kontynuować tygodnie tematyczne.

Klienci przyjmują je z cały czas rosnącą aprobatą. W ciągu 5 lat popularność akcji tematycznych w Lidlu wzrosła kilkukrotnie. To spowodowało, że tegoroczna Vitasia jest dwa razy większa i bardziej różnorodna niż ta z ubiegłego roku!

Klienci mogą decydować!

Od 2007 roku, czyli od wprowadzenia konceptu tygodni tematycznych, Lidl przeprowadził ok. 300 akcji kulinarnych, a do końca 2014 r. zaskoczy swoich klientów kolejnymi.

W samym 2013 roku klienci mogli cieszyć się nowymi tygodniami tematycznymi w zasadzie w każdym tygodniu roku. W oparciu o tygodnie tematyczne sieć kształtuje także swój stały asortyment.

"Uważnie słuchamy naszych Klientów, czego dowodem jest wprowadzanie do stałej oferty najpopularniejszych produktów z danych tygodni tematycznych, jak na przykład ser Cremeux de Normandie z oferty francuskiej czy też świeże Pesto i makaron tagliatelle z Tygodnia włoskiego" - mówi Patrycja Kamińska.

Tym samym, śmiało można powiedzieć, że klienci Lidla mają wpływ na to, co pojawia się na półkach sklepów!

Tygodnie Polskie i wielka Azja

Podczas gdy klienci sieci w Polsce mogą zapoznawać się z kuchniami innych krajów, Lidl oferuje produkty od polskich dostawców ze swojego asortymentu w sklepach sieci za granicą.

Tylko w ubiegłym roku eksport produktów oryginalnych marek Lidl na europejski rynki wyniósł 1,5 mld zł i był o 20 % większy niż rok wcześniej. Produkty polskiego pochodzenia trafiają dzięki sieci Lidl na stoły Węgrów, Czechów, Słowaków i Rumunów, ale też Francuzów, Greków czy Skandynawów. Ponadto w Wielkiej Brytanii i Irlandii organizowane są Tygodnie kuchni polskiej.

W sumie w latach 2012-2013 w sklepach Lidl w tych krajach zrealizowano aż 9 takich akcji, a w bieżącym roku odbyły się tam już 3 takie tygodnie. W Polsce do jednej z najpopularniejszych ofert należy azjatycka.

Ta, która pojawiła się w Lidlu 2 czerwca tego roku, jest największą z dotychczas oferowanych. Jest to dowód na to, że Polacy są coraz bardziej otwarci na kuchnie odległych kultur, a Lidl skutecznie edukuje w tej sferze.