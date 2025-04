Turbot – mało znana ryba. Jak ją przyrządzić?

Nie należy do najbardziej znanych ryb. Rzadko możemy ją spotkać w restauracyjnym menu, co nie znaczy, ze nie nadaje się na pyszny obiad. Mintaj, flądra, łosoś, dorsz.. to już znamy. Teraz pomysł na turbota w musztardzie!