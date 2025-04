W kwestii przechowywania truskawek nie licz nigdy na wielki cud - nie nadają się one do długiego leżakowania, więc lepiej nie kupować ich w nadmiarze, jeśli nie możesz zjeść lub zużyć na bieżąco, np. do przetworów z truskawek lub ciast z truskawkami i galaretką.

Jak wybierać i przechowywać truskawki?

Kupując truskawki, zwracaj uwagę, aby były zdrowe, suche i niepogniecione. Owoce zbierane w deszczu, naciągają wilgocią, a potem zbyt szybko pleśnieją i fermentują.

Jeśli kupisz mało dojrzałe, pozostaw je na noc w przewiewnym miejscu, np. na balkonie - ładnie się zabarwią, a także staną się słodsze.

Suche świeże owoce, przechowuj nie dłużej niż dobę. 48 h to już absolutne maksimum.

Wilgotne (np. opłukane) szybko zepsują się nawet w lodówce, więc lepiej umyj truskawki dopiero bezpośrednio przed spożyciem.

Nie odrywaj też szypułek z owoców - dzięki nim dłużej zachowają świeżość.

Truskawki najlepiej przechowywać w temperaturze pokojowej. Czasem jest to jednak niemożliwe, np. gdy panują upały. Wtedy umieść truskawki w lodówce.

Nigdy nie przechowuj truskawek w reklamówce ani plastikowym woreczku. Nie owijaj ich też folią spożywczą.

Umieść truskawki w płaskim naczyniu (np. na dużym półmisku lub tacy, tak aby jak najdokładniej je rozłożyć), wyłożonym na spodzie ręcznikiem papierowym. Z wierzchu również przykryj owoce kolejną warstwą ręcznika.

Najpierw płucz truskawki w zimnej wodzie, a dopiero potem usuwaj szypułki – jeśli zrobisz odwrotnie, owoce stracą smak i nasiąkną wodą. Pamiętaj też o tym, by do mycia truskawek nie używać ciepłej ani letniej wody.

