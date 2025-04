Nawet jeśli nie podążasz za trendami, z pewnością zauważyłaś że w 2016 na czasie było kilka hitowych produktów: m.in. jarmuż czy olej kokosowy. Te składniki pojawiły się w menu wielu restauracji i niemal we wszystkich programach kulinarnych. A co będzie modne w 2017? Czy wiesz, że na oku będziemy nosić złote kreski, a na policzkach róż zamiast bronzera? Czy słyszałaś, że modowym hitem będą bieliźniane sukienki? A czy wpadłabyś na to, że wszyscy będą zajadać się... jogurtami warzywnymi?

1. Zdrowe chipsy

W tamtym roku stawały się coraz popularniejsze, ale to w 2017 będą ultra modne! Zdrowe chipsy są wytwarzane na bazie np. czarnej fasoli, komosy ryżowej, mąki z zielonej soczewicy. Możesz je też przyrządzić samodzielnie w domu - pyszne będą z dyni, jabłek lub cukinii.

Chipsy z dyni - przepis

2. Jogurty warzywne

Pod koniec roku pojawiły się w popularnych supermarketach. Muszę przyznać, że byłam nieco zszokowana. Jogurt o smaku buraków?! Ale... jak to?

Nie jestem może ogromną fanką tego typu połączeń smakowych, ale wierzę że znalazły już grono wiernych fanów. Znawcy rynku kulinarnego przewidują, że w 2017 będą bardzo popularne! Czy jesteś gotowa na jogurty o smaku marchewek, pomidorów i papryki?

3. Kuchnia hawajska

Zajadałaś się już przysmakami kuchni włoskiej, chińskiej, tajskiej, indyjskiej, brytyjskiej, gruzińskiej, a teraz tęsknisz za czymś zupełnie nowym? To dobrze, bo w 2017 żołądki i podniebienia będzie podbijać kuchnia hawajska!

Jedną z najbardziej znanych potraw jest poke - sałatka z surowej ryby. Czy ma szansę stać się popularniejsza niż sushi?

4. Masło ghee

Margaryna, masło, olej, oliwa i inne tłuszcze wydają ci się być zabójczymi substancjami, od których należy trzymać się z daleka? Ghee to rodzaj masła klarowanego, które w Indiach jest uważane za święte. Ja nie namawiam do oddawania ghee nabożnej czci, ale fakt pozostaje faktem: podczas podgrzewania go do wysokiej temperatury nie powstają żadne szkodliwe substancje!

Masło ghee to tłuszcz zwierzęcy, tworzony przez długotrwałe gotowanie go na niewielkim ogniu.

5. Fioletowe szparagi

Jeśli jesteś fanką szparagów, musisz spróbować tych fioletowych! Wprawdzie smakują tak samo jak klasyczne, ale za to jak pięknie wyglądają na talerzu... Skąd się bierze ich nietypowy kolor? Barwa szparagów zależy od stopnia nasłonecznienia w czasie ich wzrostu. Gdy mają dużo światła, będą zielone. Gdy uprawy okryte są kopczykami, pojawiają się białe szparagi. Te w wersji fioletowej są pośrednią formą.

6. Nietypowe smaki hummusu

Tradycyjny hummus (wykonany z ciecierzycy) jest bardzo modny już od kilku lat. "Cieciorkowa" pasta szturmem podbiła nasze serca, a przy okazji kuchnie. W 2017 będziemy przyrządzać hummus w bardziej nietypowych smakach (a zarazem kolorach). Co powiecie na hummus z dyni, hummus z bobu, hummus z papryki lub buraków?