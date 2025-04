Kochamy fast foody i jednocześnie ich nienawidzimy. Uwielbiamy ich smak, ale ciągle martwimy się ich wysoką kalorycznością i małymi walorami odżywczymi. Co zatem zrobić, by móc bez wyrzutów sumienia jeść ulubione hamburgery, tortille i kebaby? Spróbować je przyrządzić w domu. Odrobina naszej wyobraźni sprawi, że wyczarujemy naprawdę pyszne dania fast foodowe, które będą nie tylko smaczne, ale co najważniejsze, zdrowe.

Oczywiście nie jesteśmy zagorzałymi wrogami fast foodów i lubimy od czasu do czasu zjeść, cheeseburgera, frytki czy soczyste skrzydełka w popularnych szybkich restauracjach, ale przekonaliśmy się, że domowy fast food może być równie smaczny, bardzo zdrowy i zdecydowanie tańszy. Domowe posiłki mają tą przewagę nad posiłkami kupionymi "na mieście", że dokładnie wiemy co się w nich znajduje i tym samym składniki wysokokaloryczne, czy mniej zdrowe możemy zastąpić wartościowszymi odpowiednikami.

Zaczynamy więc nasze gotowanie. Dziś serwujemy tortille w różnych wariantach. Wszystkie są szybkie i proste w wykonaniu. I bardzo smaczne.

Jak zawinąć tortillę?

Tortille mogą być zwinięte z farszem w rulon lub składane, tak jak dobrze znane nam naleśniki. Najpopularniejszym sposobem złożenia jest tzw. koperta. Nałóż farsz na środek, zostawiając kilkucentymetrowe wolne brzegi, zwiń lewą i prawą stronę tortilli do środka a następnie zawiń tortille w rulon.

Tortilla z kurczakiem i warzywną sałatką

Do przygotowania potrzebne nam będzie:

placki tortilli

2 piersi z kurczaka

cebula

sałata

papryka czerwona i żółta

pomidory

ogórek

oliwa z oliwek

przyprawa do kurczaka

słodka i ostra papryka w proszku

sól, pieprz

Sposób przyrządzenia:

Pokrojonego w kostkę kurczaka wrzucamy do miski, dodajemy 2 łyżki oliwy, przyprawę do kurczaka, paprykę słodką i ostrą w proszku. Wszystko mieszamy i tak zamarynowane mięso odstawiamy do lodówki na godzinę. Cebulę drobno kroimy i podsmażamy na oliwie. Gdy się zeszkli dodajemy kurczaka. Smażymy na złoty kolor.

Przygotowujemy sałatkę. Warzywa kroimy w drobną kostkę. Sałatę rwiemy na małe kawałki. Wszystko razem mieszamy, dodajemy odrobinę oliwy, sól i pieprz.

Do tortilli można przygotować dipy. Jeden czosnkowo-koperkowy (jogurt grecki mieszamy z przeciśniętym przez praskę czosnkiem i drobno posiekanym koperkiem, przyprawiamy solą), drugi majonezowo-ketchupowy (mieszamy pół na pół majonez z pikantnym ketchupem).

Placki tortilli podgrzewamy w mikrofalówce, piekarniku lub podgrzewamy na patelni bez oleju. Każdy placek tortilli smarujemy dipem majonezowo-ketchupowym, na to nakładamy kawałki kurczaka, sałatkę warzywną, polewamy całość dipem czosnkowo-koperkowym i zwijamy.

Tortilla ze szpinakiem i serem pleśniowym

Do przygotowania potrzebne nam będzie:

placki tortilli

szpinak (może być mrożony)

ser pleśniowy

tarty ser mozzarella

3 ząbki czosnku

Sposób przyrządzenia:

W rondelku rozmrozić szpinak, tak by wyparowała z niego cała woda. Do rozmrożonego już szpinaku dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek i mieszamy.

Na placki tortilli nakładamy szpinak, plastry sera pleśniowego i posypujemy mozzarellą. Tortille zawijamy i pieczemy w piekarniku w 180 stopniach przez około 15 min.

Tortilla z kurczakiem i sosem tzatziki

Do przygotowania potrzebne nam będzie:

2 piersi z kurczaka

placki tortilli

duża papryka, np. czerwona

żółty ser

przyprawa do gyrosa

oliwa z oliwek

serek homogenizowany naturalny

ogórek zielony

przyprawa tzatziki

Sposób przyrządzenia:

Zaczynamy od przygotowania sosu tzatziki, żeby się przegryzł. Ogórek zetrzeć na dużych oczkach, posolić i odstawić, a następnie odcisnąć z niego wodę. Wymieszać z serkiem i przyprawą, schłodzić.

Pokrojonego w kostkę kurczaka wrzucamy do miski, dodajemy 2 łyżki oliwy z oliwek, przyprawę do gyrosa. Wszystko mieszamy i tak zamarynowane mięso odstawiamy do lodówki na godzinę.

Paprykę kroimy w paseczki i wrzucamy na rozgrzaną oliwę - podsmażamy. Dodajemy odrobinę wody i dusimy do miękkości. Następnie do duszącej się papryki dodajemy przygotowanego kurczaka. Całość smażymy do momentu, aż kurczak będzie miękki i zarumieniony.

Na tortilli układamy plaster (lub dwa) żółtego sera, a następnie składamy ją na pół. Tak złożoną tortille układamy na rozgrzanej patelni teflonowej bez tłuszczu. Podsmażamy z dwóch stron na niedużym ogniu, aż tortilla zrobi się chrupiąca, a ser się roztopi.

Zdejmujemy z patelni, rozkładamy i układamy na tortilli: sos tzatziki i kurczaka z papryką. Ponownie składamy i podajemy.

Tortilla z farszem meksykańskim

Do przygotowania potrzebne nam będzie:

500 g mięsa mielonego drobiowego

placki tortilli

czerwona fasola w puszce

kukurydza konserwowa

3 ząbki czosnku

cebula

pomidory w puszce

chili, słodka papryka w proszku, sól

oliwa z oliwek

Sposób przyrządzenia:

Na rozgrzanej patelni podsmażamy cebulkę, gdy się zeszkli dodajemy mięso. Gdy mięso lekko się zarumieni przyprawiamy słodką papryką, dodajemy kukurydze, fasolę i pomidory. Gdy farsz się podgotuje dodajemy chili, nadzienie ma być dość pikantne.

Placki tortilli podgrzewamy w mikrofalówce, piekarniku lub podgrzewamy na suchej patelni. Na środek tortilli nakładamy farsz i zwijamy.