Topinambur znany ze swoich właściwości prozdrowotnych, skutecznie obniża ciśnienie krwi oraz zapobiega złemu cholesterolowi. Dodatkowo reguluje funkcjonowanie układu pokarmowego oraz oczyszcza organizm. Zobacz jak przygotować doskonałą surówkę lub jego pieczoną wersję.

Topinambur pieczony

Oto składniki na topinambur pieczony:

350 g topinamburu

szczypta soli

szczypta pieprzu

oliwa z oliwek

Jak zrobić topinambur pieczony?

Topinambur dokładnie obieramy ze skóry i kroimy na cieńsze plastry. Układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Polewamy oliwą z oliwek i doprawiamy solą i pieprzem. Wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza na 45 minut. Tak przygotowany topinambur może być idealnym dodatkiem do obiadu lub samodzielną przystawką.

Topinambur – zupa krem

Oto składniki na zupę krem z topinamburu:

łyżka oleju

3 średnie marchewki

300 g topinamburu

pietruszka

2 łodygi selera naciowego

szczypta soli

szczypta pieprzu

litr bulionu warzywnego

suszone oregano

suszony tymianek

Jak zrobić zupę krem z topinamburu?

Marchewki, seler naciowy i pietruszkę obieramy i kroimy na mniejsze kawałki. Topinambur obieramy ze skóry i ścieramy na tarce. Wszystko podsmażamy na oleju i doprawiamy solą, pieprzem, oregano i tymiankiem. Następnie dolewamy bulion warzywny. Dusimy przez 15 minut do miękkości. Wszystko miksujemy na gładką masę. Tak przygotowana zupa krem z topinamburu może być okraszona grzankami lub posiekana pietruszką.

Topinambur na surowo

Oto składniki na surówkę z topinamburu:

300 g topinamburu

ząbek czosnku

natka pietruszki

sok z cytryny

średnia marchewka

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić surówkę z topinamburu?

Topinambur i marchewkę dokładnie obieramy ze skórki i ścieramy na tarce o grubych oczkach. Następnie przeciskamy ząbek czosnku przez praskę. Natkę pietruszki siekamy. Wyciskamy sok z cytryny. Wszystko dokładnie mieszamy i przekładamy do miski. Doprawiamy solą i pieprzem. Tak przygotowaną surówkę z topinamburu przekładamy do lodówki.

