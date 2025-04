Topinambur zawiera w sobie mnóstwo potasu, żelaza i błonnika. Warto go jeść choćby z tego powodu! Wyglądem przypomina nieco korzeń imbiru lub żeń-szenia. Smak topinamburu porównuje się do ziemniaka o lekkim posmaku pestek słonecznika (stąd zresztą inna nazwa tej rośliny: słonecznik bulwiasty). Cena topinamburu waha się od 3 do 10 złotych za kilogram. Najczęściej serwuje się go pod postacią zup kremów, frytek, a także jako składnik surówek.

Topinambur: przepisy

Jak przyrządzać topinambur?

Przepis 1: chipsy z topinamburu

Składniki:

2 topinambury,

oliwa,

sól,

pieprz,

zioła prowansalskie,

sok z cytryny.

Topinambur pieczony idealnie smakuje pod postacią zdrowych chipsów. Korzenie topinamburu obierz i umyj. Pokrój w cienkie plasterki. Przełóż chipsy z topinamburu do miseczki i skrop sokiem z cytryny. Topinambur dopraw solą, pieprzem, ziołami prowansalskimi i polej odrobiną oliwy. Jeśli lubisz, możesz dodać jeszcze inne przyprawy - np. curry. Wszystko wymieszaj. Blaszkę wyłóż papierem do pieczenia i przełóż na nią chipsy z topinamburu. Piecz w 170 stopniach przez około 20 minut.

Przepis 2: zupa krem z topinamburu

Składniki:

4 łyżki oliwy,

2 cebule,

2 ząbki czosnku,

400 g topinamburu,

200 g kalafiora,

200 g ugotowanej ciecierzycy,

1 litr bulionu,

pieprz,

sól,

zioła prowansalskie.

Jak zrobić zupę krem z topinamburu i kalafiora? W garnku o grubym dnie rozgrzej oliwę, wrzuć posiekaną cebulę i czosnek, zeszklij. Topinambur obierz, umyj i cienko pokrój. Wrzuć na rozgrzany tłuszcz i smaż razem z czosnkiem i cebulą. Po kilku minutach dorzuć ciecierzycę i pokrojonego na kawałki kalafiora, smaż przez 2-3 minuty. Zalej zupę bulionem i gotuj przez 15-20 minut, aż warzywa będą miękkie. Dopraw solą, pieprzem i ziołami. Następnie zmiksuj zupę blenderem na gładki krem.

Poza tym topinambur może być gotowany w wodzie jako zamiennik ziemniaków, zamiast cytryny wkrajany do herbaty, a także duszony z warzywami.

Topinambur: uprawa

Jak uprawiać topinambur? To banalnie proste - niewiele roślin jest tak mało wymagających. Trzeba go podlewać tylko wtedy, gdy panuje duża susza. Kiełkuje w zawrotnym tempie, szybko rośnie, a jedyne ryzyko to... zbyt duże rozprzestrzenienie się topinamburu. Potrafi zrobić inwazję na cały ogród! Bulwy są odporne na mróz i mogą przetrwać go pod ziemią.

Topinambur: cena

Najtańszy topinambur znajdziesz już od... 3 złotych za kilogram. Jeśli szukasz korzeni o wysokiej jakości, pochodzących z upraw ekologicznych, licz się raczej z wydatkiem rzędu około 10 złotych za kilo.

Topinambur: właściwości

Jakie właściwości ma topinambur? Jest bardzo bogaty w potas, żelazo i błonnik. Poza tym ma w sobie witaminy z grupy B.

Jest polecany chorym na cukrzycę, bo spowalnia wchłanianie się glukozy i na dłużej daje uczucie sytości. Dlatego powinny spożywać go też te osoby, które walczą z nadwagą.

