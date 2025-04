Grzyby można przyrządzić na wiele różnych sposobów. A wśród nich smardze uznawane są za jedne z najbardziej cenionych gatunków, szczególnie w kuchni europejskiej. Choć wymagają nieco ostrożności w zbiorach, bo łatwo pomylić je z piestrzenicą kasztanowatą, ich delikatny smak wynagradza wszelkie trudy. Przygotowanie smardzy na maśle to szybki sposób, by wydobyć z nich to, co najlepsze.

Jak przygotować smardze?

Te grzyby możesz zbierać już w kwietniu. Przygotowanie smardzów do gotowania wymaga pewnej uwagi, ale za to możesz je wykorzystać na wiele pysznych sposobów. Możesz np. przygotować genialne smardze w śmietanie albo po prostu obsmażyć je z dodatkiem masła i cebulki.

Smardze mają charakterystyczną, siateczkowatą strukturę, co sprawia, że łatwo zbierają zanieczyszczenia, takie jak ziemia czy piasek. Ważne jest więc, aby dokładnie je oczyścić przed gotowaniem, najlepiej miękką szczoteczką. Jeśli smardze są większe, delikatnie wytrząśnij lub przetrzyj wnętrze kapelusza, aby pozbyć się resztek piasku lub ziemi. Możesz także bardzo delikatnie przepłukać je wodą, ale nie zanurzaj ich całkowicie, bo mogą wchłonąć wodę, co wpłynie na smak podczas gotowania.

Zanim zaczniesz gotować lub smażyć smardze, przytnij twarde końce trzonów, które mogą być zdrewniałe i nieprzyjemne w smaku. Zwykle wystarczy usunąć około 2-3 cm końcówki.

Przepis na pyszne smardze na maśle

Smardze muszą być poddane obróbce cieplnej. Nigdy nie powinno się ich jeść surowych, ponieważ mogą zawierać substancje toksyczne, które są neutralizowane dopiero podczas gotowania lub smażenia. W tym przepisie najlepiej użyć prawdziwego masła, ale sprawdzi się też to klarowane.

Składniki:

300 g świeżych smardzy,

50 g masła,

1 mała cebula,

2 ząbki czosnku,

sól i pieprz do smaku,

świeża pietruszka do dekoracji (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Większe grzyby pokrój na kawałki, mniejsze zostaw w całości. Cebulę pokrój w piórka, a czosnek przeciśnij przez praskę. W dużej patelni rozpuść masło. Dodaj cebulę i smaż przez kilka minut, aż będzie miękka i lekko złocista. Następnie dodaj czosnek i smaż przez kolejną minutę, aż zacznie uwalniać aromat. Do patelni dodaj przygotowane smardze. Smaż je na średnim ogniu przez 5-7 minut, aż staną się miękkie, a ich woda odparuje. Dopraw solą i pieprzem do smaku. Gotowe smardze posyp posiekaną pietruszką i podawaj, póki jeszcze są ciepłe. Będą dobrym towarzystwem dla mięs lub grzanek, ale sprawdzą się też jako samodzielna przekąska.

Pyszne smardze na maśle możesz przygotować z kilku składników, fot. Adobe Stock, Алена Румянцева

