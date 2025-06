To mój ulubiony patent na przedłużenie świeżości śmietany. Wystarczy, że dodasz 1 składnik z kuchennej szafki

Dodanie soli do śmietany po otwarciu to sprawdzony trik na to, by dłużej zachowała świeżość i nie psuła się w lodówce po kilku dniach. Jeśli nie dasz rady jej zużyć w ciągu tych 48 godzin, podanych na etykiecie, ten patent ci pomoże. Sprawdź, jak wykorzystać sól i ile jej dodać.