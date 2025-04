Test redakcji: śniadaniowy baton zbożowy Nestlé CORN FLAKES

Śniadaniowy baton zbożowy Nestlé CORN FLAKES to nie tylko pyszny, kukurydziany smak - to produkt bezglutenowy, ale też źródło 5 witamin (w tym kwasu foliowego). Warto mieć go pod ręką!