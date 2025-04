W Armenii stały się tak popularne, że Rzymianie nazwali je armeńskimi jabłkami. W Chinach pestki moreli były składnikiem pigułek na długowieczność. Natomiast Arabowie początkowo uważali morele za owoc przeklęty.

Musiało minąć wiele lat, zanim doceniono ich niewątpliwe smakowe, a także lecznicze walory. Drzewka moreli najlepiej rosną w klimacie umiarkowanym, a najsmaczniejsze owoce pochodzą z Grecji, Bułgarii i Hiszpanii. Udają się i w Polsce, ale niestety, w czasie srogich zim i tęgich mrozów wymarzają. Źle znoszą też wiosenne przymrozki, ponieważ bardzo wcześnie kwitną, długo przedtem, zanim pojawią się na nich liście. Warto je więc sadzić w osłoniętych miejscach, np. przy murze, wtedy mamy gwarancję, że kwiaty przetrwają i wydadzą oczekiwane owoce.

Wartości odżywcze

100 g owoców dostarcza ok. 50 kcal i dużo witamin, najwięcej prowitaminy A, ale niemało B, C i PP. Morele zawierają też znaczne ilości cennych składników mineralnych: potasu, fosforu, magnezu i żelaza. Owoce te powinno się jeść przy kłopotach ze wzrokiem, zmęczeniu, anemii, w okresie rekonwalescencji. Powszechnie uważa się, że mają zdolność odbudowywania czerwonych ciałek krwi. Zarówno świeże, jak i suszone, należą do owoców najbardziej zasadotwórczych. Wartościowe są zwłaszcza morele suszone, bo aż dziesięciokrotnie przewyższają świeże pod tym względem. Powinny o tym pamiętać osoby cierpiące na nadkwaśność i zgagę.

W kuchni

Niezwykły smak i aromat sprawiają, że najsmaczniejsze są morele świeże. Można je dodawać do różnych potraw, nie tylko do słodkich ciast, kremów, napojów. Bardzo dobrze komponują się z białym mięsem, na przykład cielęciną i drobiem. Morele są owocami typowo sezonowymi, znakomicie jednak nadają się na przetwory. Doskonałe są w soku własnym, konfiturach, dżemach, kompotach, a także połączone z innymi owocami, np. brzoskwiniami, porzeczkami, pomarańczami czy aronią. Wielkim powodzeniem cieszy się wśród cukierników abricoter - marmolada morelowa, służąca do smarowania brzegów i powierzchni tortów i ciast przed nałożeniem czekoladowej glazury.

Suszone

Morele suszone na słońcu podawano do mięs, ryb morskich i rzecznych, ryżu (pilawu), deserów i ciast. 100 g to 300 kcal i zwielokrotniona ilość witamin i innych składników. Uwaga! Suszone morele o intensywnej barwie przed użyciem należy myć w ciepłej wodzie, by usunąć przynajmniej część konserwantów.

Nasze propozycje - rewelacyjne sosy

Pikantny

Dokładnie umyj w letniej wodzie 10 dag suszonych moreli, namocz, a kiedy będą całkiem miękkie, ugotuj w małej ilości wody, przetrzyj. Dodaj roztarte z solą 6 ząbków czosnku, wymieszaj, przypraw białym pieprzem do smaku. Podawaj do ugotowanych lub usmażonych ryb, pieczonych mięs i wędlin.

Słodki

50 dag świeżych moreli wrzuć na wrzątek, podgotuj przez minutę, obierz, wyjmij pestki, zmiksuj. Podgrzej 3/4 szklanki białego wina ze szczyptą imbiru i sokiem z cytryny. Dodaj owoce, podgrzewaj 5 min., dosyp cukru do smaku, wlej kieliszek rumu. Sos gorący podawaj do gofrów, naleśników, zimny - do budyniu.