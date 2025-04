Tamarillo jest znane także jako Cyfomandra grubolistna, zgrabka burakowata i pomidor drzewiasty. Pochodzi z Ameryki Południowej. Podejrzewa się, że pierwotnie tamarillo rosły na terenach od Argentyny do Wenezueli. Obecnie jest uprawiany m.in. w Brazylii, Kenii oraz w Nowej Zelandii, gdzie cieszy się największą popularnością.

Spis treści:

Owoce tamarillo wielkością przypominają śliwkę i występuje w 8 odmianach barwnych z czego najbardziej rozpowszechniona jest czerwona, żółta czy pomarańczowa. Mają galaretowaty miąższ, w którym znajdują się liczne nasiona (pestki są jadalne, mogą być jednak nieco gorzkawe w smaku).

W smaku tamarillo przypomina nieco pomidora, lecz jest on nieco delikatniejszy i bardziej słodki. Ma również w sobie coś z owoców tropikalnych, głównie mango.

Tamarillo jest bardzo łatwy w uprawie i bardzo szybko rośnie, dlatego bez trudu można go hodować w domu.

W tym celu należy pestki namoczyć maksymalnie 4 godziny w wodzie i umieścić w ziemi na głębokości 0,5 cm. Jest to drzewko wieloletnie, zaczyna owocować ok. 2-3 lata od wysiania.

Uwaga! Tamarillo nie jest odporne na mrozy i przesuszenia (jego uprawa w polskich warunkach jest możliwa wyłącznie w szklarni). Wytrzymuje tylko krótkotrwałe wahania temperatury poza tym potrzebuje stałej temperatury rzędu 20-30 stopni przez cały rok, nie toleruje przeciągów. Można go rozmnażać zarówno przez nasiona, jak i ukorzenienie gałązek. Wymaga regularnego nawożenia, zwłaszcza nawozem bogatym w azot.

Podobnie jak inne owoce tropikalne, tamarillo jest bogate w witaminy i mikroelementy. W 100 gramach owocu znajdują się 33 kcal. Najbogatsze są w potas, witaminy z grupy B oraz witaminy A, E i C. Zawierają 85% wody i 5% cukru.

Aby móc przygotować tamarillo, należy je wcześniej sparzyć i obrać ze skórki. Usunięcie skórki jest bardzo ważne, ponieważ jest ona dość gorzka w smaku, podobnie jak blisko przylegający do niej miąższ.

Możesz je również jeść bezpośrednio łyżeczką, po przekrojeniu na pół (jak kiwi).

fot. Tamarillo/Adobe Stock, Daniel Vincek

Do czego można wykorzystać tamarillo? W kuchni stosowane jest zarówno jako warzywo, jak i owoc. Można je dodawać do sałatek owocowych i warzywnych oraz do zup. Zmiksowany tamarillo jest dodawany do drinków.

Z owoców można także wykonać sosy, dżemy i soki, a nawet dodać do lodów. Można nim także zastąpić pomidora na kanapkach. Tamarillo zmieszane z wodą i miodem tworzy orzeźwiający napój.

fot. Tamarillo w deserach/Adobe Stock, Yulia

Tamarillo można dostać w polskich, dobrze zaopatrzonych sklepach na przełomie zimy i wiosny. Jego cena się waha między 6 a 7 złotych za sztukę.

Dojrzałe owoce są lekko pomarszczone, przejrzałe owoce są zbyt miękkie, natomiast niedojrzałe są twarde i gorzkie w smaku. Ze względu na delikatna skórkę, tamarillo możesz przechowywać od 2 dni do tygodnia, można je także zamrozić.

