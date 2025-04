Restauracja Sztuki&Sztuczki to miejsce z doskonałą atmosferą! We wspaniałej lokalizacji w centrum Warszawy, we wnętrzach starej Fabryki Czekolady Wedla, która powstała tu w 1865 roku.

Restauracja z autorską kuchnią Michała Sadowskiego, który jest gwarantem niezapomnianych doznań kulinarnych!

Restauracja Sztuki&Sztuczki w Warszawie

Miejsce z programem i menu dla ludzi wymagających oraz ciekawych życia.

Nazwa Sztuki&Sztuczki nie jest przypadkowa. 430 metrowa przestrzeń wraz z intymnym patio jest zaaranżowana w sposób nieoczywisty.

Projekt architektoniczny braci Jana i Kacpra Gronkiewiczów zakłada połączenie ducha designu lat 60. z elementami nowoczesnymi. Kazamaty i podział przestrzeni pozwala zarówno stworzyć kameralną atmosferę dla kilkunastu osób, jak i doskonale czuć się nawet grupie kilkuset osobowej.

Sztuki&Sztuczki

Restaurant&Bar

ul. Szpitalna 8A

Tel. +48 609 660 663