Elegancko i wygodnie jest podawać potrawy na stół na półmiskach i w salaterkach. Wtedy biesiadnicy nakładają sobie na swoje talerze takie porcje, jakie chcą zjeść. Nie wypada jednak zsuwać np. wędlinę lub porcję mięsa z półmiska na własny talerz za pomocą widelca leżącego przy nakryciu. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku innych potraw. Dlatego w każdej salaterce i na każdym półmisku powinny być dodatkowe sztućce. Nazywane są one serwingowymi (od słowa serwować) lub sztućcami środka stołu. Nie muszą pochodzić z tego samego kompletu, co te leżące przy nakryciach, ale warto, aby do nich pasowały.

Czym nakładać potrawy - sztućce do nakładania potraw:

Bigos, ziemniaki, ryż, kopytka, gulasz. Do ich serwowania warto mieć dość głęboką łyżkę. Jest ona znacznie większa od tej, którą jadamy zupę - ma głębszą czaszę i dłuższą rączkę. Kładziemy ją na potrawie, ale tak, aby nie była mocno zanurzona.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu".