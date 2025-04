Czy można jeść szparagi na surowo?

Czy można jeść szparagi na surowo? Okazuje się, że tak! To cenne źródło wielu witamin, dlatego warto wykorzystać je do sezonowych sałatek i jako dodatek do zdrowych śniadań. Jak przygotować surowe szparagi, aby móc w pełni wykorzystać ich smak? Sprawdź nasze pomysły na surowe szparagi.