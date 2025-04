Chociaż wygląda trochę jak szpinak, jego smak jest zupełnie inny. Jest podstawą popularnej zupy, ale warto wykorzystać go również do innych potraw. Poznaj wszystkie sekrety szczawiu!

Reklama

Szczaw zwyczajny - do czego go używać?

Szczaw zwyczajny rośnie dziko na polach i łąkach. Ma drobne, kwaśne listki o dość długich ogonkach. Są też ogrodowe odmiany szczawiu, mają większe liście o nieco łagodniejszym smaku. Wszystkie można jadać na surowo, w sałatkach, np. z kurczakiem, pomidorami i mozzarellą.

Szczaw doskonale smakuje także jako dodatek do szpinaku (zwykle używa się 1 część szczawiu na 4 części szpinaku). Świetnie sprawdza się również jako składnik rozmaitych nadzień i farszów, np. do pierogów lub ravioli (z twarogiem i boczkiem). Można również podać go jako jarzynkę, np. do ryb lub mięs.

Szczaw zwyczajny - właściwości

Szczaw jest bogaty w witaminy i minerały, m.in. witaminę C, A i witaminy z grupy B, a także magnez, wapń, krzem i żelazo. Zawiera jednak również kwas szczawiowy, który pozbawia organizm wapnia i sprzyja powstawaniu kamieni nerkowych – dlatego też należy jadać go z umiarem, a najlepiej z dodatkiem nabiału lub jajek, które neutralizują szkodliwy kwas. W przypadku osób, które cierpią na problemy z nerkami, spożywanie szczawiu może nasilać dolegliwości.

To bardzo ważne, aby roślinę zbierać z dala od dróg – jej liście mogą bowiem gromadzić zanieczyszczenia i metale ciężkie. Zawsze dokładnie myj szczaw przed spożyciem!

Na podstawie artykułu Roberta Grotkowskiego z "Pani domu"

Reklama

Sprawdź inne porady kulinarne:

Jak upiec chleb - wykonanie zakwasu i przygotowanie ciasta

Odmiany sałat - 7 najpopularniejszych

Zapomniane warzywa i owoce - 10 mało znanych warzyw i owoców