Każdy obchodzi Święta na swój sposób. Jedni stawiają na tradycyjne przepisy i utrzymanie przytulnego klimatu, jaki znamy z dzieciństwa, inni chcą podążać za aktualnymi trendami i wnieść do swojego domu powiew nowoczesności, nie tracąc ducha Świąt. Niezależnie od obranego kierunku, w tym roku inspiracje można czerpać z jednego adresu – Świąteczna 12!



fot. serwis prasowy Winiary

Nowoczesna Wigilia

Na stole miłośników eksperymentów nie może zabraknąć pierogów z dynią i niebieskim serem pleśniowym, które zadowolą każdego, będąc jednocześnie kombinacją słodkiego i słonego smaku. Warto przyrządzić też pachnącą orientalnymi przyprawami kremową kapustę z kolendrą i zieloną soczewicą, czy aromatycznego pstrąga zapieczonego z cytryną i tymiankiem pod pierzynką z soli.

Święta w klimacie umiarkowanym

Dla tych, którzy nie chcą za bardzo odchodzić od tradycji, ale jednocześnie urozmaicić swoje świąteczne potrawy, rozwiązaniem może być zupa rybna wzbogacona białym winem, "podkręcona" wersja sałatki warzywnej, w której znajdą swoje miejsce kawałki dyni i suszonych pomidorów albo roladki ze schabu nadziewane najmodniejszym składnikiem tego sezonu – kaszą pęczak.

Tradycyjne potrawy

A co, gdy to klasyczne dania są tym, czego szukamy? Ulubienicą wszystkich jest ryba po grecku – rozpływające się w ustach filety zanurzone w sosie pełnym warzyw i przypraw. Niedaleko za nią jest karp po żydowsku, czyli ryba z dodatkiem rodzynek i cebuli, bez której większość ludzi nie wyobraża sobie Świąt.

fot. serwis prasowy Winiary

No i oczywiście nie można zapomnieć o najbardziej "wigilijnej" potrawie ze wszystkich – wypełnionych aromatycznymi grzybami uszek, pływających w pachnącym majerankiem barszczu czerwonym!

Te oraz mnóstwo innych przepisów, a także pomysły na prezenty, dekoracje i triki, które ułatwią przygotowania do Świąt, można znaleźć pod jednym adresem: www.swiateczna12.pl – serwisie przygotowanym przez Winiary, specjalnie po to, by te Święta były wyjątkowe i niezapomniane!

