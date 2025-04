Boże Narodzenie to okazja do zatrzymania się w codziennym pędzie, spędzenia czasu z bliskimi i… kulinarnego szaleństwa! Gdy tradycja miesza się z nowoczesnością często zdarza się, że przesadzamy z ilością potraw na świątecznym stole. Czy da się połączyć świąteczne gotowanie z zasadami zero waste? Sprawdziła to nasza redaktorka!

Święta w szwedzkim stylu

Szwedzi to pionierzy w dziedzinie zero waste. Ich filozofia jest prosta – zanim zaczniesz, zaplanuj. Ta zasada świetnie sprawdzi się w czasie przedświątecznej gorączki. W jaki sposób? Warto przestrzegać kilku prostych zasad.

Zamiast kupować mnóstwo produktów spożywczych, warto zaplanować bożonarodzeniowe menu w taki sposób, by wykorzystać możliwie najlepiej wszystkie składniki.

Zanim wyjdziesz na zakupy, schowaj do torby wielorazowe woreczki i pojemniki. Dzięki temu możesz kupować produkty na wagę, prosząc sprzedawcę o taką ilość, jakiej rzeczywiście potrzebujesz.

Kiedy biesiadowanie przy stole trwa w najlepsze, nie zmuszaj domowników do kolejnych dokładek. Jedzenie, które zostanie zapakuj im na wynos – z chęcią sięgną po nie w kolejne dni.

Zamrażaj i mądrze przechowuj. Ta zasada to sprzymierzeniec niemarnowania resztek, które zostały po świątecznej uczcie. Kapusta wigilijna bez problemu może spędzić w zamrażalniku aż 6 miesięcy, szkoda więc tego nie wykorzystać!

Co jeszcze może pomóc w przygotowaniu Świąt w stylu less waste?

Odpowiedni sprzęt! Ułatwia on sam proces przygotowań, a także pomaga w odgrzewaniu dań. Sposób na pyszne święta? Piekarnik parowy Electrolux. Dzięki systemowi wykorzystującemu do pieczenia parę, jedzenie gotowe jest nawet o 20% szybciej, co oznacza oszczędność czasu i energii.

Ale to nie wszystko! Dzięki parze z łatwością zredukujesz ilość użytego do pieczenia tłuszczu oraz zachowasz witamy i minerały zawarte w jedzeniu. Dodatkowo potrawy będą soczyste w środku i chrupiące na zewnątrz. Zachowają swój smak i wilgotność także po odgrzaniu w piekarniku parowym. Dzięki funkcji Steamify® wystarczy tylko określić temperaturę, w jakiej przewidziane jest pieczenie. Piekarnik automatycznie dobierze optymalną ilość pary oraz dostosuje pozostałe parametry pracy, aby uzyskać pożądany rezultat.

Piekarniki Electrolux to intuicyjne urządzenia, którymi można sterować poprzez aplikację. To kolejne udogodnienie, które pozwoli oszczędzić czas i cieszyć się świętami.

Artykuł powstał z udziałem marki Electrolux