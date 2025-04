Tradycyjne dania wigilijne to klasyka polskich świąt Bożego Narodzenia. Aromatyczny barszcz z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami lub sycący bigos to sztandarowe dania pojawiające się w każdym domu.

Osoby, które są na diecie oraz te, które prowadzą zdrowy styl życia zwracają szczególną uwagę na przygotowywane dania również podczas świąt. Niewielka modyfikacja może sprawić,że kolacja wigilijna stanie się lżejsza z zachowaniem wszystkich walorów smakowych.

Dietetyk FitAdept Martyna Przybysławska zwraca uwagę na to, aby przyrządzając zupy oraz inne dania unikać śmietany, zasmażki oraz panierki, które znacznie zwiększają kaloryczność każdej potrawy.

“Co możesz - to upiecz lub ugotuj zamiast smażyć, nie podawaj pieczywa do kolacji – to jedne z najprostszych zdrowych zmian jakich możesz dokonać” - mówi dietetyk.

