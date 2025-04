Polacy udoskonalają swoje metody grillowania od lat, ale inne narody również nie pozostają w tyle. Dziś nad rozgrzanymi węglami spotykane są coraz to nowe wariacje rodem z kuchni niemieckiej, greckiej i… amerykańskiej.

Jak zatem przyrządzić grilla w światowym stylu?

Porady udzielą Zakłady Mięsne Pamso, lider w przemyśle mięsnym i prawdziwy specjalista w grillowaniu.

Od lat grillowanie jest dla Polaków jednym z ulubionych sposobów spędzania długich, ciepłych weekendów. Od wiosny do wczesnej jesieni spotykamy się w ogrodach i na działkach, przy smakowicie przyrządzonych, wypieczonych kiełbaskach czy karczku.

Grillowanie po polsku



Sposobów grillowania na świeżym powietrzu jest tyle, ile pomysłów w głowach organizatorów grillowych przyjęć.

Polacy preferują piknik nad rozgrzanymi ogniami, ze standardowymi artykułami na talerzu:

Jeszcze do niedawna nie mieliśmy w zwyczaju przyrządzać mięsa przed położeniem na grillu w jakiś szczególny sposób. Zazwyczaj wystarczył gotowy zestaw przypraw, którym posypywało się produkty. Dziś więcej wagi przywiązujemy do smaku i aromatu, dlatego coraz popularniejsze stają się marynaty, w których przygotowuje się mięsa.

Dla osób ceniących urozmaicenie na grillu, ale bez zacięcia do wcześniejszego przyrządzania potraw, producenci przygotowali detaliczne porcje po ok. 0,5 kg gotowego mięsa w marynatach.

Dzięki wcześniejszemu marynowaniu mięso jest bardziej kruche, a cały proces skraca czas jego pieczenia na grillu. Ze względu na rosnące rzesze klientów sięgających po gotowe dania na grilla w ofercie grillowej mięs w marynacie znajdują się:

karczek

żeberka

boczek

skrzydełka

pałki z kurczaka

... zestawy grillowe mięs wieprzowych oraz drobiowych.

Obowiązkowo na polskim stole musi znaleźć się pieczywo i dodatki:

musztarda

keczup

chrzan

ogórki kiszone

Coraz chętniej eksperymentujemy również z sosami. W sklepach można dostać amerykańskie sosy barbecue lub popularne sosy czosnkowe.

Amerykański barbecue



Specjalistami od grillowania są niezaprzeczalnie Amerykanie, którzy do perfekcji doprowadzili sztukę organizowania barbecue. Tradycja wzięła się z Teksasu, gdzie hodowcy bydła organizowali uczty z mięsem wołowym w roli głównej. Wędzone na gorąco mięso podawane z ostrym, słodkim sosem pomidorowym to już symbol amerykańskiego grillowania. Z czasem do wachlarza propozycji dołączyły znane na całym świecie żeberka wieprzowe w sosie BBQ oraz wołowe kotlety mielone podawane w opiekanej bułce, czyli hamburger. Oprócz mięs, na grillu pojawia się jeszcze jeden smakołyk – kukurydza. Całe kolby obrane z liści– doprawiane są solą, odrobiną cukru i podlewane łyżką wody. Kolby szczelnie zawija się w folię aluminiową i już po ok. ½ godziny wędzenia na ruszcie kukurydza jest gotowa. Podawana z masłem smakuje wyśmienicie.

Wszystkie te dania serwowane na jednorazowych naczyniach oraz obowiązkowy obrus w czerwono-białą kratkę pozwolą nam poczuć się jak na iście amerykańskim przyjęciu w ogrodzie.

Propozycje Europejczyków



Swoje metody grillowania udoskonalają również mieszkańcy starego kontynentu. Mięso z rusztu jest popularne zarówno w kulturze śródziemnomorskiej jak i na północy Europy. W Niemczech, dla przykładu, preferuje się kiełbasę białą, która stała się symbolem kuchni bawarskiej. Stworzona przez przypadek w Monachium pod koniec XIX wieku, jest dziś podawana podczas wszystkich najważniejszych okazji. Idealnie sprawdziła się również na grillu, dlatego jest najczęściej wybieranym przez Niemców produktem na tego typu przyjęcia.

Na południowym krańcu Europy mięso z rusztu jest równie popularne jak owoce morza. Grillowane kalmary, krewetki czy ośmiornice przyciągają swoim charakterystycznym smakiem i strukturą.

Hiszpanie, Grecy, czy Chorwaci mają przyrządzanie potraw na ruszcie we krwi. W kuchni śródziemnomorskiej jednak równie ważne miejsce zajmują warzywa. Oprócz wielu odmian sałatki z pomidorami, ogórkiem, oliwkami i fetą popularne są papryka i bakłażan z grilla. Faszerowane mięsem mielonym z cebulką i przyprawami są wyśmienitym, lekkim daniem na gorące letnie popołudnia.

Grillowanie jest popularne niemalże na całym świecie. Mięso wędzone w gorącym ogniu jest najstarszym znanym sposobem przyrządzania potraw. Dziś jest nie tylko alternatywą przygotowania dań, ale również sposobem spędzania wolnego czasu. Dlatego bez względu na szerokość geograficzną grillowanie spełnia i będzie spełniać swoją najważniejszą rolę – zgromadzi wokół siebie bliskich ludzi

– a to, że towarzyszyć im będzie wyśmienita uczta - to tylko przyjemne uzupełnienie.