Święta Bożego Narodzenia to w Polsce czas niezwykły. Kolędy, wspólne ubieranie choinki, obdarowywanie się prezentami… to wszystko sprawia, że Gwiazdka jest najbardziej wyczekiwanym momentem w roku. Ale to nie wszystko. Święta straciłyby wiele ze swojego czaru, gdyby nie były związane z masą wigilijnych potraw czy tradycji. Co podać rodzinie podczas wspólnego, świątecznego obiadu? Jak nie zapominając o tradycji zaskoczyć swoich gości? Przeczytaj nasze wskazówki.

Reklama

Co podać na świąteczny obiad?



Potrawy wigilijne to jeden z najważniejszych punktów Świąt Bożego Narodzenia. Ich liczba – 12 – jest symbolem dwunastu apostołów. Ale nie tylko ilość potraw ma znaczenie. Równie ważne jest to, z jakich produktów przygotowane są posiłki. Według dawnych wierzeń, mają one moc, która przynosi szczęście w nadchodzącym roku. Kapusta ma na przykład życiodajną siłę, grzyby pomagają w kontaktach ze zmarłymi a mak zapewnia dobrobyt i płodność. Mimo że dziś podanie potraw skomponowanych z tych składników to raczej sprawa tradycji, warto zaserwować je na świątecznym stole.

Dania, które najlepiej sprawdzą się podczas Wigilii to z pewnością tradycyjne potrawy bezmięsne takie jak pierogi z kapustą i grzybami, śledzie w oleju z cebulką , karp w galarecie, barszcz z uszkami czy kapusta z grzybami. Mile widziane są również zupy grzybowe (np. kremy). Dla wielbicieli słodkości natomiast warto postawić na stole kutię z bakaliami, makaron z makiem i rodzynkami (zamiast kutii) czy kolorowe pierniczki.

W jakiej kolejności podawać dania wigilijne?



Dania wigilijne powinno podawać się w ustalonej kolejności. Na samym początku podajemy zupy np. barszcz z uszkami. W następnej kolejności stawiamy na stole inne cieple dania np. smażone ryby czy kapustę z grzybami. Każdy z domowników powinien spróbować wszystkich wigilijnych potraw. Dlatego po daniach ciepłych podajemy dania na zimno – śledzie w oleju, kompot czy kutię. Słodkie potrawy powinny pojawić się na samym końcu kolacji.

Jak usadzić gości przy stole?



Przy wigilijnym stole miejsce powinien znaleźć każdy członek rodziny. Najstarsza osoba powinna usiąść w najbardziej widocznym, centralnym miejscu. Uroczysty charakter spotkania nakazuje, aby to ona rozpoczęła kolację od momentu dzielenia się opłatkiem. Warto również usadzić gości na przemian: kobieta, mężczyzna, kobieta itd. Jest to od dawna znany sposób na zachowanie miłej atmosfery rodzinnych konwersacji. Nakrywając do kolacji nie powinnyśmy także zapomnieć o bardzo starej tradycji, jaką jest pozostawianie wolnego miejsca dla niespodziewanego gościa, który być może zawita w nasze progi.

Jak udekorować stół na świąteczny obiad?



Dekoracji stołów wigilijnych jest właściwie tyle, ile rodzin przygotowujących się do świąt Bożego Narodzenia. Są jednak elementy, które koniecznie muszą się na nich znaleźć. Pierwszym z nich jest sianko chowane pod obrus. Jest ono symbolem stajenki, w której narodził się Jezus. Sam obrus powinien być śnieżnobiały. Można posypać go owsem. Pod każdym talerzykiem należy położyć monetę oraz łuskę z karpia, które według tradycji przynoszą szczęście i bogactwo. W centralnym miejscu wigilijnego stołu stawiany jest koszyczek z opłatkiem oraz krzyż. Dodatkowo powinny się na nim znaleźć świąteczne ozdoby, świece oraz stroiki.

Reklama

O której godzinie rozpocząć świąteczny obiad?



Wieczerza wigilijna rozpoczyna się z momentem pojawiania się na niebie pierwszej gwiazdki. Jest ona symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, która prowadziła do miejsca narodzin Jezusa. W momencie dostrzeżenia gwiazdy (najczęściej wypatrują jej dzieci), najstarsza osoba w rodzinie zaprasza do stołu, odmawia modlitwę i rozpoczyna kolację od podzielenia się opłatkiem i złożenia życzeń domownikom.