Święta to szczególny czas, pełny rodzinnej atmosfery i wielu ciepłych spotkań przy suto zastawionym stole. To również moment, kiedy zapominamy o diecie i objadamy się pysznościami, które przygotowały nasze mamy, babcie lub ciocie. Sprawdź listę 7 świątecznych dań z największą ilością kalorii.

Reklama

Tradycje związane z wigilijnym stołem

Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele zwyczajów. Choinka, kolędy i prezenty to te najważniejsze, na które czeka każdy z nas – niezależnie od wielu. Na wigilijnym stole powinno pojawić się 12 potraw. Tradycja związana z taką ilością dań ma swoje źródło w liczbie apostołów, którzy razem z Jezusem spożywali ostatnią wieczerzę. To właśnie na jej pamiątkę, w wigilijny wieczór, na stole powinien pojawić się tuzin postnych potraw. Niektórzy wierzą też, że 12 potraw ma zapewnić szczęście i urodzaj przez cały rok, czyli właśnie symboliczne 12 miesięcy.

Kiedy cała rodzina zasiada do stołu, nikomu nie przychodzi do głowy liczenie kalorii. Nawet jeśli z reguły stronisz od wieczornego spożywania posiłków, 24 grudnia robisz wyjątek i wszelkie diety przestają cię obowiązywać. Śpiew kolęd, migoczące światełka na choince i miłe rozmowy, wytwarzają przyjemną aurę, dzięki której w końcu możesz zwolnić tempo i zapomnieć o obowiązkach.

Co powinno pojawić się na wigilijnym stole?

Kolacja wigilijna powinna zaś byś syta i bogata. Miało to wróżyć dobrobyt i zdrowie przez cały rok. Na wigilijnym stole pojawiają się pojawić:

1. Barszcz czerwony z uszkami

Buraki są płodem ziemi. Według wierzeń miały zapewnić urodę i długie życie.

2. Zupa grzybowa

Zupa grzybowa miała również przynieść długie życie i zdrowie. Grzyby miały też zapewnić kontakt z zaświatami i przyczynić się do utrzymania relacji ze zmarłymi przodkami.

3. Kapusta z grochem

To danie miało być źródłem mocy, siły i witalności.

4. Karp

To symbol chrześcijaństwa i oznaczał Jezusa oraz odrodzenie się do nowego życia.

5. Śledź

Zjedzenie śledzia miało przyczynić się do wzrostu płodności i zdrowia.

6. Pierogi z kapustą

Miały zapewnić szczęście i dobrobyt (niestety ze względy na to, że pierogi to danie ciężkostrawne, częściej niż dobrobyt, zapewniały poczucie braku komfortu).

7. Kluski z makiem

Mak to wróżba bogactwa i płodności.

8. Makowiec

To smaczne ciasto było nieodłącznym elementem kolacji wigilijnej. Jego brak mógł ściągnąć nieszczęście na domowników, dlatego żadna szanująca się gospodyni nie zapominała o tym rarytasie.

9. Kutia

Kutia to najsłodsza potrawa wigilijna. Miała przynieść radość, miłość i bogactwo.

10. Pierniki

W przeszłości pierniki pojawiały się tylko na stołach zamożnych rodzin. Miały zapewnić dobrobyt i bogactwo.

11. Chleb

Chleb symbolizował nowe życie i odrodzenie się dobra.

12. Kompot z suszu

To kolejna potrawa, a w zasadzie świąteczny napój. Jabłka miały gwarantować miłość, zdrowie i pokój, gruszki zapewniają długowieczność, a suszone śliwki odpędzały złe moce.

Zachowaj "świąteczny umiar"

Kiedy z radością zajadamy się zupą grzybową, zachwycamy się smakiem smażonego karpia i podziwiamy zdolności kulinarne mamy, która upiekła smacznego makowca, nie myślimy o kaloriach, które pochłaniamy. Często po zjedzeniu tak wielu pyszności, czujemy się ciężko i niezdrowo. Spożycie zbyt obfitej ilości jedzenia w krótkim czasie, powoduje niestrawności i może zepsuć świąteczny wieczór. Pamiętaj więc, aby podczas kolacji wigilijnej, zachować zdrowy rozsądek. Wtedy na pewno będziesz mogła w pełni cieszyć się świąteczną atmosferą.

Reklama

Zobacz, które dania z naszej listy 12 potraw wigilijnych, tuczą najbardziej. Nie rezygnuj z tych świątecznych pyszności, ale staraj się nimi delektować w odpowiednich ilościach.