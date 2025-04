Już za kilka dni obchodzimy jedne z milszych dni w roku - 21 stycznia świętujemy Dzień Babci, a 22 stycznia Dzień Dziadka.

Reklama

Dzień Babci i Dziadka na słodko

Z tej okazji warto pokazać swoją pamięć za pomocą upominku. Może być nawet symboliczny - w końcu liczy się gest i miłość, którą przekazujemy naszym najbliższym! My polecamy zwłaszcza słodkie prezenty. Nie istnieją chyba osoby, które nie byłyby z nich zadowolone! Warto zadbać o to, żeby deser nie tylko rozpieszczał kubki smakowe, ale również cieszył oko.

Nasza redakcja poleca pyszności od Sweet Home - to sieć cukierni działająca w Warszawie i okolicach. Firma posiada 11 lokali w Warszawie, 3 w Legionowie, a także po jednym w Łomiankach, Pomiechówku i Izabelinie. Sweet Home jest jednocześnie siecią kawiarni - gorąco polecamy!