Suszone morele przede wszystkim są bogatym źródłem witaminy C oraz A. Dodają energii i wspierają odporność organizmu. Nie należy ich jeść w nadmiarze (jak wszystkich owoców suszonych) ze względu na sporą zawartość cukrów, niemniej jednak to prawdziwe remedium na złe samopoczucie czy jesienną chandrę. Suszone morele możesz kupić albo przygotować samodzielnie w domu ze świeżych owoców. Zobacz, jak się za to zabrać.

Jeśli pogoda dopisuje, możesz śmiało wysuszyć morele na słońcu. Wykorzystaj do tego przewiewną, czystą siateczkę. Owoce moreli najpierw dokładnie umyj i osusz, a wcześniej przebierz i odrzuć te, które są już miękkie, bardzo soczyste lub lekko przejrzałe. Takie dojrzałe owoce lepiej zjedz od razu, a do suszenia wykorzystaj te twarde.

Nie ma potrzeby obierać moreli przed suszeniem. Po umyciu i osuszeniu przekrój je na połówki, a następnie usuń pestki. Tak przygotowane morele ułóż na płasko na siateczce w taki sposób, aby na siebie nie nachodziły. Idealna sytuacja będzie wtedy, jeśli uda ci się siateczkę umocować tak, aby morele miały dostęp do powietrza także od spodu.

Suszenie na słońcu powinno trwać ok. tygodnia, ale w tym czasie regularnie kontroluj wygląd moreli i obracaj je przynajmniej co drugi dzień, aby równomiernie wysuszyły się z każdej strony.

fot. Suszenie moreli na słońcu/Adobe Stock, Pixel-Shot

Morele suszone domowym sposobem są nie tylko pyszne, ale także szalenie zdrowe. Możesz przygotować je na kilka sposobów. Jeśli nie masz specjalnej suszarki, wykorzystaj piekarnik.

Suszenie moreli w piekarniku

Przygotuj morele w taki sam sposób, jak do suszenia na słońcu, ale zamiast przewiewnej siateczki wykorzystaj pergamin do pieczenia. Umieść owoce na blasze i wstaw do piekarnika nagrzanego do 90-100 stopni. Możesz delikatnie uchylić drzwiczki. W ten sposób susz owoce ok. 4-5 godzin, co jakiś czas kontrolując ich "formę".

Suszenie moreli w suszarce

Jeśli masz w domu suszarkę elektryczną, świetnie! Możesz w niej przygotować nie tylko suszone grzyby, ale także niemal wszystkie owoce czy bakalie. Narzędzie to będzie pracować dłużej, niż piekarnik, ale efekty często bywają lepsze.

Ułóż przygotowane połówki moreli na każdym z pięter, a następnie ustaw temperaturę na ok. 70-75 stopni. Suszenie powinno trwać ok. 6-7 godzin.

fot. Suszenie moreli w domu/Adobe Stock, sriba3

Suszone owoce zawsze należy przechowywać w ciemnym, suchym i chłodnym miejscu. Aby były chrupiące i dobrze zakonserwowane, powinny być umieszczone w szczelnym pojemniku lub słoiku. Idealna temperatura do przechowywania moreli to 15 stopni, dlatego świetnie będą się czuły np. w piwnicy czy spiżarni.

Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia oraz pilnuj, aby owoce zawsze były dobrze zamknięte. Nawet najmniejszy dostęp wilgoci może sprawić, że owoce zmiękną i będą narażone na psucie się.

