Suszenie malin to dobry sposób na wykorzystanie ich inaczej, niż w klasycznej formie. Świeże i mrożone maliny sprawdzają się do ciast i deserów, ale to suszona postać dodaje im oryginalności i jest nie tylko doskonałym dodatkiem, ale także dekoracją. Zobacz, jak suszyć maliny i co z nich zrobić.

Reklama

Spis treści:

Maliny to źródło witamin, minerałów, ale przede wszystkim antyoksydantów. Po wysuszeniu zachowują sporą część właściwości i sprawdzą się do wypieków, słodkości na zimno, a także do napojów – koktajli czy herbat.

Aby przygotować maliny do suszenia, musisz je przede wszystkim dobrze umyć i oczyścić ze wszelkich listków, gałązek lub pozostałości ziemi. Wykorzystuj tylko świeże, jędrne maliny. Te lekko przejrzałe lepiej zostaw do zjedzenia na bieżąco. Im świeższe maliny będziesz suszyć, tym lepszy będzie efekt.

Do suszenia możesz wykorzystać suszarkę elektryczną, która sprawdza się także do innych owoców i warzyw, a także grzybów. Jeśli nie masz specjalnego sprzętu, możesz wykorzystać piekarnik. W obu przypadkach efekt wyjdzie podobny.

fot. Suszenie malin/Adobe Stock, Дмитрий Сидор

Po przebraniu i oczyszczeniu malin warto je dobrze wypłukać przed suszeniem. Jednak musisz robić to delikatnie, aby owoce nie zaczęły pękać i puszczać soków. Nie musisz ich kroić – mogą być suszone w całości.

Suszenie malin w suszarce elektrycznej

Na poszczególnych sitach suszarki układaj maliny w taki sposób, aby nie były mocno ściśnięte. Dzięki temu maliny wysuszą się równomiernie. Zamknij urządzenie i ustaw czas na kilka godzin. Wieczorem możesz wyłączyć suszarkę i zostawić w niej owoce (będą się wtedy suszyć, tak czy owak), a rano ponownie uruchomić urządzenie. Co jakiś czas sprawdzaj, czy maliny są już dobrze wysuszone i czy jest to efekt, który cię satysfakcjonuje. Gotowe suszone maliny wystudź i przełóż do słoika lub pojemniczka.

Suszenie malin w piekarniku

Po opłukaniu i osuszeniu malin rozłóż je na blaszce równomiernie. Nie mogą być zbyt mocno ściśnięte, aby mogły wysuszyć się w takim samym stopniu. Tak przygotowaną blaszkę włóż do piekarnika nagrzanego do 65 stopni. Uchyl lekko drzwiczki, aby parująca woda mogła uciec, a nie skraplać się na ścianach piekarnika (to utrudni suszenie). Po ok. 2 godzinach możesz lekko zmniejszyć temperaturę (do 50-55 stopni) i dalej suszyć. Cały proces może trwać nawet kilka godzin. Po wysuszeniu i wystudzeniu malin możesz je przełożyć do słoika lub pojemnika.

fot. Suszenie malin/Adobe Stock, Jiri Hera

Suszone maliny możesz także zmielić na puder i wykorzystywać jako dekorację. Aby to zrobić, pokrusz je w dłoniach albo włóż do moździerza i utrzyj na pył. Możesz też wykorzystać malakser albo zwykły blender. Puder z malin jest piękną dekoracją ciast i deserów lodowych czy jogurtowych. Możesz też dodać go do koktajlu, aby zabarwić go i dodać mu odrobiny witamin.

Suszone maliny świetnie sprawdzają się w różnego rodzaju ciastach i deserach. Popularne jest także wtapianie suszonych malin w świeżą, jeszcze płynną czekoladę. Po zastygnięciu tworzy się piękny wzór, a do tego malinowy smak. Maliny po wysuszeniu możesz dodawać także do herbat. To sprawdza się szczególnie jesienią i zimą. Suszone maliny świetnie smakują również jako dodatek do grzanego wina.

fot. Jak suszyć maliny/Adobe Stock, LIGHTFIELD STUDIOS

Reklama

Czytaj także:

Szybkie ciasta z malinami

Jak mrozić maliny

Wino z malin