Suszenie grzybów to doskonała metoda na wydłużenie ich świeżości i przydatności do spożycia. Kiedyś nawlekano je na sznurki lub rozkładano na słońcu, teraz często grzyby suszymy w piekarniku lub przy użyciu specjalnej suszarki. Jak przygotować grzyby do suszenia i co można z nich zrobić?

Suszenie grzybów zacznij od dobrego przejrzenia wszystkich zebranych okazów. Oczyść je z pozostałości ziemi, mchu i ewentualnych robaków. Następnie możesz delikatnie wystawić grzyby na słońcu, aby część wilgoci odparowała, a grzyby pochłonęły drogocenną witaminę D.

Jak kroić grzyby do suszenia? Postaw na nieco większe kawałki, ponieważ grzyby znacznie zmniejszą swoją objętość i jeśli będą zbyt drobne, mogą np. odpaść ze sznurka i spalić się na dnie piekarnika (jeśli korzystasz z tej metody). Kapelusze możesz pokroić na ćwiartki albo grube plastry. Małe kapelusze możesz śmiało suszyć w całości.

Oto najpopularniejsze sposoby na suszenie grzybów:

Suszenie grzybów w piekarniku : wstaw pokrojone grzyby do piekarnika, układając je bezpośrednio na kratce. Susz je w 40 stopniach z włączonym termoobiegiem. Drzwiczki powinny być lekko uchylone, a grzyby należy co jakiś czas przekręcać na drugą stronę. Proces trwa kilka godzin, ale nie warto się spieszyć - niedosuszone grzyby później mogą spleśnieć. Po 2 godzinach temperaturę możesz stopniowo podnosić, najpierw do 50, a potem do 60 stopni.

Suszenie przy użyciu suszarki do grzybów: proces zajmuje zazwyczaj około 6 godzin, ale nie istnieje tutaj ryzyko przypalenia tak jak w zwykłym piekarniku. Grzyby również trzeba przekręcać. Suszarka ma kilka pięter, dzięki czemu możesz wysuszyć sporą ilość grzybów naraz.

proces zajmuje zazwyczaj około 6 godzin, ale nie istnieje tutaj ryzyko przypalenia tak jak w zwykłym piekarniku. Grzyby również trzeba przekręcać. Suszarka ma kilka pięter, dzięki czemu możesz wysuszyć sporą ilość grzybów naraz. Suszenie grzybów na sznurku : nawlecz plastry grzybów na cienki sznurek albo nić, a następnie wywieś je na słońcu lub w mieszkaniu, w suchym, ciepłym i przewiewnym miejscu. To, ile suszyć grzyby na sznurku, zależy od zawartości wody, temperatury otoczenia i wilgotności powietrza. Musisz na bieżąco kontrolować ich "kondycję".

Suszenie na świeżym powietrzu: rozłóż grzyby na kratownicy lub na kamieniach na świeżym powietrzu. Jest to jednak metoda czasochłonna, wymagająca stałego dostępu do słońca, co przy polskich, zmiennych warunkach pogodowych, może być trudne.

Czy myć grzyby przed suszeniem?

Nie myj grzybów przed suszeniem. Dlaczego nie należy tego robić? Podczas mycia i moczenia nasiąkają one dodatkowo wodą, przez co proces suszenia trwa znacznie dłużej. Wszelkie zanieczyszczenia usuń delikatnie nożykiem albo szczoteczką. Jeśli w żaden sposób nie oczyścisz grzybów, w środku mogą być robaki, które także się ususzą oraz piasek i korzonki.

Przed suszeniem, wyczyść grzyby „na sucho” , pozbywając się wszelkich leśnych pozostałości. Możesz do tego użyć czystej ściereczki, pędzla lub miękkiej szczoteczki.

, pozbywając się wszelkich leśnych pozostałości. Możesz do tego użyć czystej ściereczki, pędzla lub miękkiej szczoteczki. Grzyby muszą być zdrowe, jędrne i świeże. Dlatego po ich wyczyszczeniu, dokładnie przejrzyj wszystkie okazy . Zwróć uwagę na to, czy faktycznie w pełni nadają się do suszenia i nie posiadają żadnych zgniłych części.

. Zwróć uwagę na to, czy faktycznie w pełni nadają się do suszenia i nie posiadają żadnych zgniłych części. Małe grzyby susz w całości . Większe kapelusze całe, bądź pokrojone na plastry. Ogonki grzybów również nadają się do suszenia, warto jednak pamiętać, że są one dość twarde.

. Większe kapelusze całe, bądź pokrojone na plastry. Ogonki grzybów również nadają się do suszenia, warto jednak pamiętać, że są one dość twarde. Dobrze ususzony grzyb jest elastyczny, powinien złamać się dopiero po mocniejszym naciśnięciu.

Jak sprawdzić, czy grzyby są już dobrze ususzone? Wystarczy, że kilka z nich złapiesz i przełamiesz. Jeśli zrobią to szybko i lekko się przy tym pokruszą - są gotowe. Jeśli będą się choć trochę wyginać, musisz jeszcze je podsuszyć.

Aby cieszyć się z leśnych zapasów przez cały rok, warto wiedzieć, jak przechowywać suszone grzyby, aby nie chłonęły wilgoci i nie psuły się.

Gdy grzyby są już wysuszone, przełóż je do blaszanego, drewnianego lub szklanego pudełka wyłożonego papierem. Jeśli do dyspozycji masz jedynie szklane pojemniki, trzymaj je w ciemnym miejscu, z dala od światła słonecznego. Nie powinno się przechowywać grzybów w plastikowych pojemnikach.

Susz powinien być szczelnie zamknięty, ponieważ grzyby łatwo wchłaniają wilgoć i zapachy. Aby zapobiec pojawieniu się moli spożywczych, wystarczy do każdego pojemnika z suszem dodać liść laurowy. Szkodniki nie cierpią jego aromatu.

Przed dodaniem suszonych grzybów do potraw, opłucz je. Pamiętaj o tym, że przed suszeniem były one przecież czyszczone wyłącznie na sucho.

