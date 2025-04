Czy można jeść bób na surowo? To sezonowe warzywo ma sporo wartości odżywczych, dostarcza witamin i minerałów, a dodatkowo świetnie smakuje. Pasuje do sałatek, zup albo jako dodatek do obiadu. Jest także świetną przekąską, która sprawdza się pomiędzy głównymi posiłkami. Jak jeść bób i czy zawsze trzeba go gotować?

Bób na surowo, jak wiele innych warzyw, nadaje się do jedzenia. Oczywiście można go także gotować, piec lub lekko zblanszować, ale wiele osób decyduje się na jedzenie bobu bez żadnej obróbki cieplnej. Młody bób można jeść prosto ze strąków. Ich skórka wówczas jest odpowiednio miękka. Podobnie, jak groszek cukrowy, młody bób jest świetny do spożywania na surowo, “prosto z krzaka”. W skórce znajduje się najwięcej witamin, dlatego tym bardziej warto z niej nie rezygnować. Kiedy gotujemy bób, często jemy go bez skórki, pozbawiając się sporej ilości wartości odżywczych.

Bób, szczególnie surowy, to cenne źródło dobrze przyswajalnego białka roślinnego. Dzięki temu jest istotnym elementem diety wegetariańskiej. Zawiera także sporo wapnia i potasu, a także witaminę C oraz witaminy z grupy B.

Szacuje się, że gotowanie czy pieczenie bobu sprawia, że ok. 40% wszystkich witamin i minerałów zostaje utracone. Dlatego warzywo to warto jedynie blanszować przez minutę lub półtorej, aby nabrało intensywnego koloru i było łatwiejsze do obrania (jeśli decydujesz się na niejedzenie skórki).

Bób na surowo sprawdzi się jako sycąca przekąska pomiędzy głównymi przekąskami i może być alternatywą dla fast foodów czy słonych przekąsek, takich jak chipsy czy paluszki. Możesz także wrzucić go do sałatki i jeść w towarzystwie świeżych warzyw i aromatycznego sosu.

Surowy bób świetnie sprawdzi się także jako dodatek do kanapek czy past do smarowania. Wystarczy tylko zblendować go razem z ulubionymi składnikami albo pokroić w kawałki i dodać do masy.

