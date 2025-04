Coraz częściej emaliowane garnki zastępujemy stalowymi. Ich zalety są nie do przecenienia. Nie obijają się, pozwalają oszczędzać energię, starczają na wiele lat, ułatwiają dietetyczne gotowanie i nie przypalają się. Nawet jeśli czasem zdarzy się, że potrawa nam przywrze do dna, to łatwo je umyć. Różnice w jakości między poszczególnymi modelami są jednak ogromne. Stalowe garnki mają różnej grubości dna, inne ucha, pokrywki, bywają wykonane z różnej jakości stali. Niektóre kosztują fortunę, a inne dosłownie parę groszy.

Jak wybrać stalowe garnki? Dowiedz się, na co zwrócić uwagę!

1. Porównaj ceny

Garnek stalowy o pojemności 3–4 l najdroższej firmy kosztuje ponad 800 zł. Z kolei w supermarketach i na bazarach bywają podobne do nich naczynia po 20 zł. Te bardzo drogie mają dobrą jakość, ale ich cena jest mocno zawyżona. Z kolei najtańsze nie są trwałe. Zdaniem specjalistów garnek za 50–150 zł będzie służył 15 lat i więcej. A zatem - po co przepłacać?

2. Sprawdź czy garnek jest ciężki

Przed zakupem warto wziąć kilka garnków stalowych do ręki i porównać ciężar. Te dobre są dość ciężkie.

3. Obejrzyj ucha

Sprawdź czy są wygodne. Aby się nie nagrzewały, powinny być pokryte tworzywem lub wykonane z tworzywa. Oceń jednak, czy jest to tworzywo dobrej jakości i po roku nie zacznie się kruszyć. Niektóre garnki mają ucha stalowe. I tu pojawia się problem, bo teoretycznie stal przecież się nagrzewa. I rzeczywiście, stalowe ucha w bardzo tanich modelach robią się gorące. Jednak w przypadku naczyń lepszych marek metalowe ucha są tak zamocowane do ścianek, że dzieli je warstwa izolatora, często niewidocznego z zewnątrz. Dzięki temu robią się jedynie trochę ciepłe, nie ma obaw, że poparzą dłonie.

4. Obejrzyj dno

Dobre dno garnka stalowego musi się składać z trzech warstw: stali, aluminium i stali. Jego optymalna grubość to 0,8–1 cm. Wygląda jakby było doklejone. Takie dno nagrzewa się powoli, ale gdy już się nagrzeje, bardzo długo trzyma ciepło. Dzięki temu możesz gotować na bardzo małym ogniu. Zaoszczędzisz sporo energii. Poza tym będziesz mogła gotować wiele potraw w minimalnej ilości wody, zachowując dużo witamin i składników mineralnych.

5. Przyjrzyj się pokrywce

Przez szklaną widać, czy potrawa się gotuje. Jednak nawet hartowane szkło, gdy upadnie na terakotę, może się potłuc. Stalowa pokrywka jest niezniszczalna. W szklanej pokrywce powinien być mały otwór, aby mógł nim uchodzić nadmiar pary. W stalowej funkcję tę pełni luz między nią, a ściankami naczynia. Sprawdź, czy producent wybranego przez ciebie garnka pamiętał o zostawieniu tego luzu.

6. Zwróć uwagę na ścianki garnka

Najlepsze są wykonane ze stali o symbolu 18/10. Powinny mieć grubość 0,6–0,8 mm. Czasem wewnątrz jest podziałka.

