Nie opisała Pani, w jaki dokładnie sposób sprawuje Pani rybę. Trudno zatem ocenić, w którym miejscu robi Pani błąd. Przedstawiamy Pani jednak uniwersalne wskazówki jak łatwo wypatroszyć rybę i przygotować ją do smażenia.

Patroszenie

Rybę kładziemy na desce do krojenia, przytrzymujemy za ogon (jeśli się ślizga trzymamy przez ściereczkę) i ostrym nożem rozcinamy brzuch ryby w kierunku od odbytu do głowy. Następnie ręką usuwamy wszystkie wnętrzności. Musimy jednak robić to delikatnie, żeby nie rozerwać woreczka żółciowego. Gdyby się rozlał mięso będzie miało wyraźnie goryczkowy posmak. Z ryby usuwamy także skrzela i oczy, można też usunąć całą głowę.

Usuwanie łusek

Trzymając karpia za ogon ostrym nożem skrobiemy go w kierunku od ogona do głowy. Jeśli karpia zamierzamy usmażyć dodatkowo odcinamy mu płetwy oraz ogon. Rybie przeznaczonej do gotowania usuwamy płetwy z wyjątkiem grzbietowej i ogona.

Podział ryby

Rybę możemy podzielić na dwa sposoby: na dzwonka lub na filety. Podział an dzwonka polega na pokrojeniu ryby w poprzek kręgosłupa na kawałki szerokości około 3 cm. Filetując rybę musimy położyć ją na desce do krojenia, odciąć jej głowę i odcinać płat mięsa od skóry i od kręgosłupa. Usunąć kręgosłup.