Ile gotować kapustę na gołąbki, czyli jak ją sparzyć, by była idealna

Młoda kapusta zaparza się szybko, starsza wymaga więcej czasu. Jak gotować kapustę na gołąbki, by była miękka, ale wytrzymała? Po odcięciu głąbu uważaj na liście, włóż do garnka z osoloną wodą i całość przykryj i czekaj ok. 15-20 minut.