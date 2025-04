Sos Worcestershire ma smak niepowtarzalny, ale w większości potraw można go zastąpić bez większej szkody dla potrawy. Ciężko odtworzyć jego smak w 100% za pomocą zamienników, ale to częściowo możliwe. Poznaj bardziej popularne kuchenne zamienniki sosu Worcestershire i przepis na domowy sos worcester, który wykorzystuje składniki, które pewnie masz już w domu.

Sos Worcestershire to płynny sos o wyjątkowym, korzennym, słodko-kwaśnym smaku, produkowany przez firmę Lea&Perrins w angielskim mieście Worcester. Oryginalna receptura została stworzona w latach 30. XIX w w Anglii.

Sos Worcestershire przygotowywany jest z ponad 25 składników. Podstawą jest ocet słodowy wytwarzany z jęczmienia, melasa, cukier i sól. Poza tym, w składzie sosu powinny znaleźć się: sardele (anchois), cebula, szalotka, czosnek, imbir, seler, asafetida, ekstrakt z tamaryndowca, sok z cytryny i całe mnóstwo przypraw, m.in. gałka muszkatołowa i liście laurowe.

Sos worcester najczęściej dodaje się do dań na ciepło, przede wszystkim tych z wołowiny. Można zrobić z niego marynatę do mięs z grilla, lub roślinnych zamienników mięsa. To również jedna ze składowych słynnego drinka Krwawa Mary czy oryginalnego sosu do sałatki Cezar.

fot. Sos Worcestershire/ Adobe Stock, Алексей Филатов

Sos Worcestershire zastąpić jest niezwykle trudno. Na rynku nie ma jednego gotowego produktu, który byłby w stanie wiernie podrobić jego smak. Najlepiej wypadają domowe mieszanki z różnych składników. Jeśli mimo wszystko nie chcesz kupować sosu Worcestershire, ani tworzyć go z pełnego przepisu, zastosuj któryś z zamienników. W daniach z sosem worcester zamienniki powinny nadawać smaku słono-kwaśno-słodkiego.

Sos Worcestershire można zastąpić np. poprzez:

ocet balsamiczny - też jest słodki i kwaśny, ale dodaj go do potrawy mniej, niż sosu Worcestershire;

- też jest słodki i kwaśny, ale dodaj go do potrawy mniej, niż sosu Worcestershire; ciemny sos sojowy lub sosem sojowym z dodatkiem miodu lub cukru - ma intensywny smak umami, tak, jak sos worcester, najbardziej zbliżony smak ma sos sojowy ciemny, gęstszy i bardziej intensywny niż popularny jasny sos sojowy;

lub sosem sojowym z dodatkiem miodu lub cukru - ma intensywny smak umami, tak, jak sos worcester, najbardziej zbliżony smak ma sos sojowy ciemny, gęstszy i bardziej intensywny niż popularny jasny sos sojowy; sos ostrygowy lub sos rybny - ma głęboki i słony smak, który w niektórych potrawach sprawdzi się jako zamiennik sosu Worcestershire, w którym oryginalnie występuje też suszony dorsz;

- ma głęboki i słony smak, który w niektórych potrawach sprawdzi się jako zamiennik sosu Worcestershire, w którym oryginalnie występuje też suszony dorsz; sos BBQ (barbacue) - wiele sosów BBQ ma składniki podobne do sosu Worcestershire. Też znajduje się w nich szalotka, coś słodkiego i korzenne przyprawy. Sos barbecue może być wiernym zamiennikiem sosu Worcestershire np. w marynatach do mięs;

- wiele sosów BBQ ma składniki podobne do sosu Worcestershire. Też znajduje się w nich szalotka, coś słodkiego i korzenne przyprawy. Sos barbecue może być wiernym zamiennikiem sosu Worcestershire np. w marynatach do mięs; przyprawę maggi - bazuje na smaku umami i w pewien sposób przypomina sos Worcestershire, ale nie jest tak głęboka i zróżnicowana.

Najlepszy efekt w podmianie sosu worcester na inne składniki uzyskasz, gdy połączysz kilka wymienionych substytutów. Każdy z nich ma inną cechę wspólną ze słynnym angielskim sosem.

Do potrawy, w której sos Wercestershire zastępujesz zamiennikami, warto dodać dodatkowe przyprawy (nawet, jeśli nie mówi o nich przepis): cebulę szalotkę, imbir, gałkę muszkatołową, suszony czosnek, anchovies (sardele), tamaryndowiec lub sos na bazie tamaryndowca, gorczycę, pieprz, mielone goździki, cynamon, liść laurowy, kolendrę w kulkach.

Zamiennik sosu Worcestershire możesz przygotować w domu, ale musisz pamiętać, że tradycyjny sos dojrzewa (poddany jest procesowi fermentacji) w specjalnych dębowych beczkach kilka miesięcy, więc sos zrobiony w domowych warunkach, nigdy nie będzie smakował identycznie. Mimo wszystko podjęłyśmy próbę przygotowania mieszanki przyprawowej mocno przypominającej sos Worcestershire. Poniżej przepis:

Składniki:

2 szklanki octu słodowego,

100 ml sosu sojowego,

5 łyżek pasty z tamaryndowca (lub 3 łyżki soku z cytryny + 2 łyżki tartego jabłka),

1 szklanka ciemnego piwa,

80 ml melasy lub miodu,

1 cebula,

1 szalotka,

3 ząbki czosnku,

1 papryczka chili,

2 cm imbiru,

3 łyżki musztardy francuskiej,

5 goździków,

1 anchois,

1/2 łyżeczki kardamonu,

1/2 łyżeczki curry,

1 laska cynamonu,

sok z 1 cytryny,

2 łyżki oleju roślinnego,

2 łyżki soli.

Sposób przygotowania:

Cebulę i szalotkę drobno posiekaj. Czosnek przeciśnij przez praskę. W rondelku rozgrzej odrobinę oleju. Podsmaż cebulę razem z czosnkiem i po 2 minutach dodaj wszystkie składniki. Zagotuj i gotuj na małym ogniu przez 2 godziny. Gdy domowy sos Wercestershire wystygnie, przelej go do słoika i przechowuj w lodówce nawet przez kilka tygodni.

fot. Domowy zamiennik sosu Worcestershire/ Adobe Stock, Brent Hofacker

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 22.03.2021 przez Małgorzatę Machnicką.

