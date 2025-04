Sos serowy przyrządzany na bazie sera żółtego lub pleśniowego to delikatny i niezwykle smaczny dodatek. Używając sera Cheddar, Goudy lub Ementalera możemy uzyskać sos do brokułów lub kalafiora. Mocniejsze akcenty – ser z niebieską pleśnią lub gorgonzola – pasuje do dań z kurczaka lub makaronów. Sprawdź nasze przepisy na doskonały sos serowy!

Sos z serka topionego

Oto składniki na sos z serka topionego:

3 łyżki masła

cebula

3 ząbki czosnku

szczypta mielonej gałki muszkatołowej

2 opakowania serka topionego

szklanka wywaru drobiowego

szczypta soli

szczypta pieprzu

szczypta mąki

Jak zrobić sos z serka topionego?

Masło rozpuszczamy na patelni i podsmażamy w międzyczasie wcześniej posiekaną cebulę. Przeciskamy czosnek przez praskę i łączymy razem z mąką. Wszystko dokładnie łączymy i mieszamy do zbrązowienia. Wlewamy wywar drobiowy i doprawiamy sola, pieprzem i gałką muszkatołową. Podgrzewamy. Następnie wkrawamy serek topiony i mieszamy za pomocą trzepaczki tak, aby nie utworzyły się grudki. Tak powstały sos idealnie nadaje się jako dodatek do przystawek.

Sos serowy do kurczaka

Oto składniki na sos serowy do kurczaka:

2 łyżki masła

łyżka mąki

szklanka mleka

szczypta soli

szczypta pieprzu

szklanka startego sera żółtego

szczypta gałki muszkatołowej

Jak zrobić sos serowy do kurczaka?

W garnku podsmażamy masło razem z mąką. Wlewamy mleko i dokładnie mieszamy. Gotujemy przez 5 minut. Ścieramy w międzyczasie ser żółty i dosypujemy do całości. Doprawiamy solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Tak przygotowany sos serowy ciekawie komponuje się do polędwiczek z kurczaka na ostro.

Sos serowy do brokułów

Oto składniki na sos serowy do brokułów:

2 łyżki masła

łyżka mąki

szklanka mleka

starty Cheddar

starta Gouda

szczypta soli

szczypta pieprzu

papryka słodka w proszku

Jak zrobić sos serowy do brokułów?

W garnku podgrzewamy masło i łączymy z mąką. Następnie wlewamy mleko i przez 2 minuty gotujemy całość. Ścieramy dwa typy sera i dodajemy do przygotowywanego sosu. Doprawiamy solą, pieprzem oraz papryką słodką w proszku. Dusimy cały czas mieszając przez 5 minut. Tak przygotowany nadaje się jako dodatek do brokułów, kalafiora czy selera naciowego.

