Sos holenderski to kremowy sos na bazie surowego żółtka i kremowego masła. Należy uważać na jakość jajek, aby zniwelować ryzyko zarażenia salmonellą. Sos możemy urozmaicić o dodatek białego wina lub pieprzu cayenne, który doda charakteru każdemu daniu. Sprawdź jak przygotować doskonały sos holenderski!

Sos holenderski do szparagów

Oto składniki na sos holenderski do szparagów:

żółtko jaja

łyżeczka soku z cytryny

szczypta pieprzu

3 łyżeczki masła

szczypta soli

Jak zrobić sos holenderski do szparagów?

Żółtko jaja mieszamy za pomocą trzepaczki z sokiem z cytryny przez około 2-3 minuty. Następnie dodajemy stopniowo masło w temperaturze pokojowej tak, aby nie utworzyły się grudki. Doprawiamy szczyptą soli i pieprzu. Mieszamy jeszcze przez 2 minuty. Tak przygotowany ciekawie komponuje się z warzywami na parze.

Sos holenderski do ryby

Oto składniki na sos holenderski do ryby:

2 żółtka jaja

łyżka wody

łyżeczka musztardy

szczypta pieprzu

szczypta soli

5 łyżeczek masła

Jak zrobić sos holenderski do ryby?

Do lekko nagrzanego rondelka wlewamy wodę, a następnie dodajemy żółtko, które energicznie ubijamy z wyciśniętym sokiem z cytryny. Kolejno dorzucamy musztardę, szczyptę pieprzu oraz soli. Przez około 2 minuty mieszamy za pomocą trzepaczki. Dodajemy miękkie masło w temperaturze pokojowej i mieszamy z resztą przez 5 minut do uzyskania gładkiej i jednolitej konsystencji. Tak przygotowany sos pasuje doskonale do łososia na parze lub z patelni.

Sos holenderski z winem

Oto składniki na sos holenderski z winem:

3 żółtka jaja

2 łyżeczki soku z cytryny

łyżka białego wina

4 łyżeczki masła

Jak zrobić sos holenderski z winem?

Do blendera wkładamy żółtka jaj i dolewamy sok z cytryny. Miksujemy przez około 2 minuty. Kolejno dodajemy białe wino i blendujemy kolejne 2-3 minuty. Następnie całą masę przekładamy do miski i za pomocą trzepaczki łączymy z miękkim masłem w temperaturze pokojowej. Tak przyrządzony podkreśli smak jajek po benedyktyńsku lub grzanek.

