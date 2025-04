Sorbety - ciekawostki i przepisy

Skąd pochodzi sorbet i jaką ma historię? Poznajcie kilka ciekawych faktów na temat tych orzeźwiająceych lodów!

Pochodzenie sorbetu

Ten bardzo orzeźwiający, chłodzący orzeźwiający deser pochodzi ze Wschodu, na co wskazuje nazwa, która w języku tureckim brzmi „serbat” lub „serbet”. Dawni Chińczycy wykorzystywali lód z górskich lodowców do mieszania go z miodem lub słodkimi owocami. Sorbet, jaki znamy dziś powstał natomiast we Włoszech. Został zainspirowany przepisami z azjatyckich wojaży Marco Polo. Za sprawą Katarzyny Medycejskiej zawędrował do Francji, a stamtąd do innych krajów. Może się różnić konsystencja lub stopniem zamrożenia, ale pomysł jest ten sam.

Odmiany sorbetu

Sorbet czasem podaje się jako „granita” i wówczas jest napojem. Dzieci zaś zajadają się tzw. "lodolizakami" - wodnymi lodami, czyli zamrożonym sokiem owocowym.

W lodówkach marketów znajdziemy desery lodowe o nazwie „sorbet” - truskawkowe, malinowe, pomarańczowe, cytrynowe i jabłkowe. Te lody przygotowuje się tylko ze zmiksowanych owoców lub soku, czasem też syropu cukrowego.

Sorbety możemy oczywiście przygotować sami w domu. Mamy wówczas pewność, że nie ma w nich aromatów identycznych z naturalnymi, przeróżnych zagęszczaczy i utrwalaczy. Nie potrzebujemy nawet maszynki do lodów, która kiedyś była w każdym domu. Dziś mamy miksery, blendery i roboty. Wystarczy, jeśli zmrożone kostki lodu lub soku zmiksujemy w dobrym, przystosowanym do rozbijania lodu mikserze. Dlatego możemy użyć zwykłego cukru, bo maszyna i tak go rozetrze, choć puder jest pewniejszy. Klasyczny sorbet powinien mieć konsystencję ziarnistą. Dla osiągnięcia tego należy z zamrażarki wyjmować gęstniejącą masę i kilkakrotnie ją miksować. Do produkcji takiego sorbetu użyjmy owoców albo soku. Wersja dla dorosłych może być doprawiona aromatycznym alkoholem lub winem. To deser lekki, smaczny i zdecydowanie mniej kaloryczny, niż tradycyjne lody. Po obfitym obiedzie wyjdzie wszystkim tylko na zdrowie.

Przepisy na sorbet

