Imbir to jedna z twoich ulubionych przypraw? Zawsze dodajesz go do herbaty, kawy, deserów czy dań mięsnych? Jeśli tak, to zwariujesz na punkcie soku wiosennego z imbirem przygotowanego według przepisu Beaty Pawlikowskiej!

Imbir to roślina lecznicza, która ma korzystny wpływ m.in. na procesy trawienne i układ krążenia. Poprawia apetyt i odporność, a poza tym uznawana jest za afrodyzjak. W połączeniu z polskimi owocami i egzotyczną pomarańczą smakuje naprawdę wyśmienicie.

Dodatkowym atutem soku jest to, że możesz go przygotować w każdym sezonie, ponieważ jego składniki są dostępne przez cały rok. Sprawdź i przekonaj się sama!

Sok wiosenny z imbirem według przepisu Beaty Pawlikowskiej

Do przygotowania soku wiosennego z imbirem potrzebujesz:

imbiru,

jabłka,

gruszki,

pomarańczy.

Jak zrobić sok wiosenny z imbirem?

Odkrój od kawałka imbiru 2-centymetrową część wzdłuż włókien (tak będzie ci znacznie łatwiej) i drobno ją posiekaj, a następnie wrzuć do blendera. Umyj jabłko i pokrój je na nieduże części (pamiętaj, aby nie obierać go ze skórki). Pokrój połowę gruszki na kawałki (również ze skórką). Pokrój kawałek umytej i obranej pomarańczy na mniejsze części. Wrzuć wszystko do blendera i zmiksuj. Możesz dodać odrobinę wody mineralnej.

