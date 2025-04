Burak to bogate źródło cennych wartości odżywczych, dlatego warto wprowadzić go do jadłospisu. Jeśli nie przepadasz za tym warzywem, skorzystaj z przepisu Beaty Pawlikowskiej na przepyszny sok owocowy z buraków! Specyficzny smak buraka będzie ledwo wyczuwalny dzięki owocom takim jak pomarańcza i jabłko. Przekonaj się, że połączenie polskich sezonowych owoców i czerwonych buraków to prawdziwa rozkosz dla podniebienia! Dodatkowy walor soku to jego niepowtarzalny kolor!

Sok owocowy z buraków według przepisu Beaty Pawlikowskiej

Do przygotowania soku owocowego z buraków potrzebujesz:

jabłka,

pietruszki,

buraka,

marchewki,

pomarańczy,

selera.

Jak przygotować sok owocowy w buraków?

Umyj jabłko, pietruszkę, selera, buraka i marchewkę, a następnie pokrój je na drobne części. Usuń pomarańczową skórkę z pomarańczy (pamiętaj, aby obrać ją jedynie z wierzchniej warstwy, ponieważ to właśnie w białym miąższu znajduje się najwięcej witamin). Włóż do wyciskarki kawałki warzyw i owoców.

