Jesteś zwolenniczką klasycznych smaków? Masz ochotę na coś pożywnego i smacznego? Skorzystaj z przepisu Beaty Pawlikowskiej na sok marchewkowo-jabłkowy! Jego wykonanie jest niezwykle proste i nie zajmie ci dużo czasu. Do przygotowania soku potrzebujesz jedynie dwóch składników!

Marchew to popularne polskie warzywo, które stanowi główny składnik wielu sałatek. Jest łatwo dostępne, tanie, niskokaloryczne i przede wszystkim niesamowicie zdrowe. To bogate źródło witamin A, C i K oraz witaminy z grupy B. Regularnie spożywanie marchewki ma korzystny wpływ nie tylko na nasze zdrowie, lecz także skórę, która nabiera ładnego brzoskwiniowego kolorytu.

Sok marchewkowo-jabłkowy to pożywna przekąska, która doda ci energii i poprawi nastrój. Jego kremowa konsystencja i delikatny smak sprawią, że się od niego uzależnisz!

Sok marchewkowo-jabłkowy według przepisu Beaty Pawlikowskiej

Jak przygotować sok marchewkowo-jabłkowy?

Obierz dwie marchewki i pokrój je w kostkę. Umyj jabłko i pokrój je na ćwiartki. Pamiętaj, aby nie usuwać skórki i pestek, ponieważ to właśnie w nich znajduje się najwięcej witamin. Wyciśnij warzywa w wyciskarce.

