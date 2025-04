Jesteś smakoszem egzotycznych owoców? Skorzystaj z przepisu Beaty Pawlikowskiej na przepyszny koktajl z pomarańczy i mango i poczuj się jak w Kolumbii! Dojrzałe mango jest soczyste i słodkie, zaś pomarańcza ma lekko kwaskowaty smak, dlatego połączenie tych dwóch owoców to niesamowita rozkosz dla podniebienia!

Taki koktajl to prawdziwa bomba witaminowa. Mango zawiera m.in. witaminy A i E, witaminy z grupy B, białko oraz błonnik, zaś pomarańcza to jedno z najcenniejszych źródeł witaminy C wspomagającej odporność i beta-karotenu.

Zainwestuj w droższe owoce, ponieważ są bogatsze w wartości odżywcze i zdecydowanie lepiej smakują. Pamiętaj, aby wybrać w sklepie mango naprawdę soczyste i dojrzałe. Kwaśne na pewno nie będzie zbyt apetyczne.

Wypróbuj przepis na koktajl z mango i pomarańczy, a przekonasz się, że pokochasz połączenie tych dwóch energetycznych owoców!

Koktajl z mango i pomarańczy według przepisu Beaty Pawlikowskiej

Jak przygotować koktajl z mango i pomarańczy?

Pokrój w plastry mango, a następnie zmiksuj je w wyciskarce. Włóż do wyciskarki pokrojoną w kostki pomarańczę. Miksuj owoce, aż uzyskasz jednolitą konsystencję.

