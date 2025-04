Lubisz pić soki z tropikalnych owoców? Przepis na koktajl z melona i pomarańczy według przepisu Beaty Pawlikowskiej na pewno przypadnie ci do gustu! Przekonaj się, że połączenie dwóch, pozornie niepasujących do siebie owoców, to prawdziwa uczta dla podniebienia.

Melon posiada wiele cennych właściwości i wartości odżywczych. Powinny go regularnie spożywać przede wszystkim osoby cierpiące na nadciśnienie i miażdżycę. Ponadto owoc wykazuje działanie odchudzające i przedłuża opaleniznę dzięki wysokiej zawartości beta-karotenu.

Koktajl przywieziony prosto z Ameryki Południowej doskonale sprawdza się w upalne dni - gasi pragnienie, orzeźwia i pobudza. Masz ochotę na wyjątkowe doznania smakowe? Koktajl z melona i pomarańczy na pewno spełni twoje oczekiwania! Przekonaj się, że połączenie dwóch składników potrafi dostarczyć niezapomnianych wrażeń!

Koktajl z melona i pomarańczy według przepisu Beaty Pawlikowskiej

Jak przygotować koktajl z melona i pomarańczy?

Umyj pomarańczę i obierz ją, pozostawiając błonki oddzielające cząstki owocu - zawierają one wiele cennych witamin i pierwiastków, a ponadto nadają koktajlowi wspaniały aromat i gęstą konsystencję. Wyciśnij pomarańczę w wyciskarce. Obierz melona i pokrój go w kostki. Wrzuć kawałki melona do blendera z sokiem pomarańczowym i zmiksuj.

