Truskawki to obok jabłek jedne z najpopularniejszych i najpyszniejszych polskich owoców. Wiele osób je uwielbia, ponieważ mają doskonały smak i aromat. Świeże dojrzałe truskawki po prostu rozpływają się w ustach. Stanowią wspaniały dodatek do ciast, lodowych deserów, sałatek i koktajli. Truskawki, prócz tego, że są wyśmienite, korzystnie wpływają na nasze zdrowie i urodę, dlatego warto jeść ich jak najwięcej.

Brzoskwinia zaliczana jest do najpyszniejszych owoców świata, dlatego nie bez kozery nazywana jest królową owoców. Ten wspaniały owoc pochodzący z Chin to prawdziwa bomba witaminowa. Zawiera m.in. witaminy A, B1, B2, B3, B6, C, magnez, fosfor i żelazo.

Jeśli chcesz poczuć smak lata, skorzystaj z przepisu na koktajl truskawkowo-brzoskwiniowy Beaty Pawlikowskiej. Trudno uwierzyć, że tylko dwa składniki mogą stworzyć taki zaskakujący smak! Chcesz się przekonać? Wypróbuj!

Koktajl truskawkowo-brzoskwiniowy według przepisu Beaty Pawlikowskiej

Do przygotowania soku truskawkowo-brzoskwiniowego potrzebujesz:

garść truskawek,

1 banan,

2 brzoskwinie.

1/2 szklanki wody mineralnej.

Jak zrobić sok truskawkowo-brzoskwiniowy?

Opłucz truskawki. Umyj brzoskwinie i pokrój je na mniejsze kawałki. Pokrój banana na drobne części. Wrzuć owoce do blendera i dolej wody. Zmiksuj wszystkie składniki.

