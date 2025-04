Śmietana czy śmietanka - czym się od siebie różnią i dlaczego nie ubijesz śmietany, a sos po dodaniu śmietanki wyjdzie za rzadki? Przeczytaj, co i kiedy dodawać do potraw.

Reklama

Czym różnią się śmietana i śmietanka?

Śmietanka powstaje w procesie odwirowania mleka, a następnie jest poddawana pasteryzacji oraz ewentualnie homogenizacji. Jest płynna, choć może mieć konsystencję i rzadką, i nieco gęstszą.

Śmietana zaś to śmietanka ukwaszona – w sposób naturalny lub przez dodatek czystych kultur bakterii kwasu mlekowego. Może być albo rzadka, albo gęsta. Podsumowując w skrócie: śmietanka jest słodka, a śmietana kwaśna.

Zawartość tłuszczu i zastosowanie śmietany oraz śmietanki

Śmietanka zawierająca 9% tłuszczu to śmietanka do kawy. Na jej bazie można też robić koktajle. 12% i 18% zwana jest spożywczą – dodaje się je do różnych potraw. Śmietanka mająca 30% tłuszczu to śmietanka kremowa, tzw. kremówka, z której zrobisz bitą śmietanę. Jest stosowana do deserów i kremów. Można też kupić gęstą śmietankę tortową o zawartości 36% tłuszczu, którą również można ubić mikserem.

fot. Adobe Stock

Śmietana ma najczęściej 12% lub 18%tłuszczu. Pierwszą warto dodawać do sałatek, drugą zaprawiać zupy. Jest też śmietana dla dbających o linię – niskotłuszczowa zawierająca 9% tłuszczu i tłusta, 22% (do sosów).

Jak przechowywać śmietanę i śmietankę

Produkty UHT można przechowywać w temperaturze pokojowej do 3 miesięcy.

Pozostałe śmietany i śmietanki powinno się trzymać w lodówce lub pomieszczeniu o temp. do 10 st. C. Mają trwałość 2 dni.

Bitą śmietanę należy trzymać w lodówce nie dłużej niż 6 godzin, bo łatwo fermentuje i wydziela się z niej serwatka.

Śmietana do zup, sosów, ubijania

Do zup śmietanę powinno dodawać się na samym końcu i potem już nie gotować całości. Gotowana śmietana staje się bowiem trudniej strawna.

Aby zapobiec jej zwarzeniu się w zupie czy sosie, trzeba najpierw rozmieszać ją z częścią gorącego płynu.

Do ubijania nadaje się śmietanka zawierającą 30% lub 36% tłuszczu. Ta druga szybciej się ubija, ale też łatwiej rozwarstwia – by tak się nie stało, trzeba ją ubić szybko: najpierw wykorzystując wysokie obroty miksera, a gdy zacznie gęstnieć – niskie. Przed ubiciem śmietankę należy dobrze schłodzić.

– by tak się nie stało, trzeba ją ubić szybko: najpierw wykorzystując wysokie obroty miksera, a gdy zacznie gęstnieć – niskie. Przed ubiciem śmietankę należy dobrze schłodzić. Łącząc ubitą śmietankę z gęstą masą, np. serową, dodaj najpierw do niej część śmietanki, wymieszaj, a potem połącz z pozostałą bitą śmietanką.

Artykuł pierwotnie opublikowany 06.08.2014 na podstawie artykułu Renaty Materlińskiej z „Przyjaciółki”.

Zobacz inne porady kulinarne:

Reklama

Jak uratować potrawę - 10 trików

Kalendarium przetworów domowych - kiedy robić przetwory

Jak wybierać najlepsze warzywa i owoce - 10 porad