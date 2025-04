Smakołyki z grilla na majówkę

Wraz z nadejściem maja zaczęło się wielkie grillowanie. Moda na relaks przy ruszcie nie przemija. Grillujemy niemal wszędzie i niemal wszystko. Ogłaszamy zatem oficjalnie, że sezon grillowy rozpoczęty!

fot. Fotolia

Choć polskie grillowanie nie wychodzi z mody od dobrych kilku sezonów, to nadal najpopularniejszą potrawą z rusztu jest kiełbasa. I mimo, ze po długiej zimie każdy z nas tęskni za pieczoną grillową z musztardą i zimnym piwem, to my namawiamy na odrobinę eksperymentu i fantazji. Dzisiaj proponujemy warkocze z karkówki z pieczonymi ziemniakami z dodatkiem ziołowego twarożku i masła czosnkowego.

Warkocze z karkówki z pieczonymi ziemniakami

Warkocze z karkówki z pieczonymi ziemniakami

Do przyrządzenia potrzebne nam będzie:

1/2 kg karkówki

2 ząbki czosnku

majeranek

papryka w proszku słodka

chili

sól, pieprz

oliwa z oliwek

6 dużych młodych ziemniaków

Sposób przyrządzenia:

Karkówkę pokroić w plastry o grubości około 1 cm i lekko rozbij. Każdy plaster pokroić w paski o szerokości ok. 1 cm. Paski mięsa podziel na 2 równe części i włóż do osobnych miseczek.

Przygotuj dwie marynaty - pierwsza: czosnek, majeranek, sól, pieprz, łyżka oliwy; druga: słodka papryka, chili, sól, pieprz, łyżka oliwy. Mięso marynuj minimum 2 godziny w lodówce.

Gdy mięso się zamarynuje weź z miseczek 3 plastry karkwówki i zapleć je w warkocz. Końce zepnij wykałaczkami. to samo zrób z pozostałymi. Grilluj na rozgrzanym ruszcie.

Ziemniaki dokładnie myjemy, owijamy foliaą spożywczą i ukadamy na grillu. Gdy się upieką robimy na każdym znak x nożem i w środek wkładamy twarożek bądź masełko czosnkowe.

Masełko czosnkowe

Masełko czosnkowe

Przepyszne czosnkowe masełko. Idealne do grzanek, do potraw z grill, czy nawet do świeżego pieczywa. Koniecznie musicie wypróbować.

Do przyrządzenia potrzebne nam będzie:

masło osełkowe

4 zabki czosnku

sól

świeża natka pietruszki

Sposób przyrządzenia:

Czosnek przeciskamy przez praskę, natkę drobno siekamy. Łączymy wszystko z masłem, solimy (masełko powinno być dość słone w smaku).

Zobacz także: Piknikowe przekąski na majówkę

Fot. Magda Balul