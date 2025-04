Święta już za chwilę i czas najwyższy pomyśleć o zakupach. Warto zerknąć, co w swojej ofercie ma Alma24.pl - tam możesz nabyć konieczne produkty online: szybko, sprawnie, nie wychodząc z domu! Dodatkowo będziesz także pewna, że wszystko będzie najwyższej jakości. Produkty są łatwo dostępne w sprzedaży online, dlatego łatwo zrobisz zakupy nawet na tzw. ostatnią chwilę.

Reklama

Boże Narodzenie w Almie

Jeśli chodzi o świąteczne nowinki, to nigdy nie mamy dość. Jak łatwo się domyślić, trudno nie oprzeć się pokusie słodkości w czekoladzie! Sklepowe półki Almy uginają się pod ciężarem słodkości na świąteczny stół: żurawiny w czekoladzie deserowej czy... jabłek w czekoladzie! Jeśli idzie o orzechy, możecie zaopatrzyć się w specjalną edycję tego przysmaku do zawieszenia na choince. Tak przybrane drzewko świąteczne to uczta nie tylko dla oczu, ale i dla kubków smakowych!

Takie pyszności będą się wyśmienicie komponować z herbatą liściastą Earl Grey z kardamonem czy kawą mieloną Dekadencja. Aż ślinka cieknie!

Jeśli nie masz ochoty na buszowanie w sklepie stacjonarnym, możesz zdecydować się na zakupy online w Alma24.pl. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą zaoszczędzić czas i pieniądze. Bez stania w kolejkach do kas i o dowolnej porze, bo zakupy zostaną dostarczone do domu lub można je odebrać osobiście w sklepie stacjonarnym. Dostępna jest również usługa odbioru zakupów w specjalnych urządzeniach chłodzących (Coolomaty), znajdujących się w kilku punktach na terenie Warszawy.

Boże Narodzenie wytrawnie

Czym byłoby świętowanie bez wędlin czy ryb? Każda gospodyni wie, że suto zastawiony stół na święta to wizytówka każdego domu. W tym roku warte polecenia są przysmaki nieco egzotyczne, które będą ciekawym towarzystwem dla polskiego karpia. Co mamy na myśli? Spróbuj węgorza wędzonego w oleju. Palce lizać! Pamiętaj, że twoje zakupy mogą na ciebie czekać w sklepie stacjonarnym lub Coolmatach lub zostać dostarczone do domu.

Przejdź do galerii spożywczych propozycji na Boże Narodzenie od Almy24.pl>>

Reklama

Zobacz przepisy na ciasta:

Stefanka z herbatników - przepis Placek cynamonowy - przepis Ciasto z kaszy gryczanej - przepis Ciasto z płatków śniadaniowych - przepis Ciasto tiramisu - przepis