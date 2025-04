Aby sprawić radość swojej drugiej połówce, nie musisz wcale wydawać mnóstwa pieniędzy. Wystarczy przecież drobiazg od serca! Uniwersalnym pomysłem na upominek są kuszące słodkości.

Reklama

Prezenty walentynkowe

Stare powiedzenie głosi, że do serca można najszybciej trafić przez żołądek. Niezależnie od tego, co myślimy na temat ludowego porzekadła, chyba wszystkie uwielbiamy dawać i dostawać słodycze!

Pudełko słodkich pralinek, ogromna czekolada czy wykwintne cukierki to tylko niektóre z pomysłów na słodki prezent na Walentynki. Zobacz więcej naszych propozycji!

Reklama

Zobacz inne publikacje związane z Walentynkami:

Koronkowe sukienki na Walentynki 2015

Prezenty na Walentynki

Dodatki na Walentynki - 26 gadżetów