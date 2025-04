Słodki pop-up store na Placu Trzech Krzyży

W samym sercu Warszawy powstał wyjątkowy butik z cukiernictwem artystycznym. Jego autorka, Iga Sarzyńska – pochodząca z cukierniczej rodziny z Kazimierza Dolnego – do 20 lipca będzie prezentować najnowsze kolekcje tortów, babeczek, ciastek i pierników.



W najbliższą niedzielę od godziny 15.00 w cukierni odbywać się będą warsztaty dla dzieci oraz pokazy dekorowania. Butik jest częścią wakacyjnego projektu „Kolonie Letnie” realizowanego w wolnych powierzchniach kompleksu biurowo-handlowego Ethos.

Cukiernicze korzenie

Pasję do cukiernictwa zaszczepił w niej ojciec. To on pokazał Idze jak od kuchni wygląda praca w piekarni i cukierni. Do dziś właścicielka Pracowni Artystycznej Sarzyński twierdzi, że wymyślanie coraz bardziej oryginalnych tortów, czy ciastek to niezła zabawa. Pracę nad swoimi słodkościami najczęściej zaczyna … od czystej kartki papieru i pisaków. Kolorowe szkice są często punktem wyjścia do późniejszej produkcji. Pierwsze artystyczne cukiernicze szlify Iga Sarzyńska zdobywała w akademii Baking Arts w San Francisco i Bonny Gordon w Toronto. Co ciekawe, pracownia Igi Sarzyńskiej jako pierwsza cukiernia w Polsce została wpisana na listę World of Talent publikowaną w prestiżowym magazynie Wedding Cakes.

Ściany z różowych bez

- To z pewnością najsłodsza pracownia cukiernicza w Polsce - mówi Iga Sarzyńska. Artystka cukiernictwa przyznaje, że do budowy tymczasowego butiku zużyła ponad sześć tysięcy różowych bez. Wyjątkowego charakteru miejscu nadają stylizowane, drewniane meble, na których wyeksponowane są torty, ciastka i pierniki pochodzące z najnowszej kolekcji. Pracownia czynna jest codziennie od godziny 11 do 19. Oprócz tego, że można w niej kupić ciastka, albo zamówić tort, można także zobaczyć na żywo jak wygląda cukiernictwo artystyczne.

