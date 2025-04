Czy maślaki trzeba obierać i jak obierać maślaki? Te pytania zadaje sobie wielu początkujących grzybiarzy. Podczas gdy inne grzyby przyrządza się w całości, przyjęło się, że maślaki trzeba obrać ze skórki.

Po co się to robi i w jaki sposób najłatwiej ściągnąć skórkę z maślaków?

Czy z maślaków trzeba ściągać skórkę?

Odpowiedź brzmi: tak i nie. Duże maślaki trzeba obierać, ale te malutkie, przeznaczone do marynowania, można pozostawić ze skórką pokrytą śluzem. Solanka, w której będziesz gotować małe maślaki rozpuści śluz, przez co nie będzie on szkodliwy. Trzeba je jednak gotować przez minimum 10 minut.

W przypadku większych maślaków i tych, których na pewno nie będziesz marynować, trzeba ściągnąć skórkę z kapelusza.

Śluz, którym pokryte są maślaki jest nie tylko kwaśny czy nawet gorzki, ale ciężkostrawny. Po zjedzeniu maślaków ze skórką mógłby on długo zalegać w układzie pokarmowym i doprowadzić do poważnych dolegliwości gastrycznych. To dlatego odpowiedź na pytanie czy obierać maślaki, w większości przypadków jest twierdząca.

Jak obierać maślaki?

Duże, suche maślaki obiera się łatwo, wystarczy podważyć skórkę przy krawędzi nożykiem. Te mokre i śliskie obrać trudniej, ale i na to jest sposób:

Namocz całe maślaki, tylko po przycięciu końcówek trzonków, na kilka godzin (możesz zostawić na noc) w 10% roztworze wody z solą kuchenną.

Dokładnie opłucz maślaki pod bieżącą wodą. Solanka rozpuści cały śluz, wystarczy tylko spłukać resztki.

Obieranie maślaków ze skórki ma jeszcze jedną ważną zaletę. Maślaki po obraniu ze skórki pokrytej śluzem łatwiej oczyścić. Nawet w mniejszych okazach mogą zdarzyć się robaki, które trzeba usunąć.

