Siemię lniane zamiast jajka najczęściej stosuje się ze względu na dietę (np. wegańską) albo wtedy, gdy zabraknie nam jajek w kuchni. Wystarczy je sparzyć gorącą wodą i odstawić na kilka minut. Idealnie sprawdza się jako składnik spulchniający i wiążący konsystencję w różnego rodzaju przepisach, zarówno na dania wytrawne jak i słodkie.

Ogromnym plusem siemienia lnianego jest jego cena - kilogram kupisz za około 5 złotych. Poza tym, nie wpływa na smak dania (nie zmienia go). Jeśli użyje się go w odpowiednich proporcjach, nie wpłynie również na konsystencję (jeśli dodasz go za dużo, konsystencja dania będzie bardziej zbita, np. w przypadku naleśników czy placków).

Przepis na siemię lniane zamiast jajek

Są dwa rodzaje siemienia lnianego dostępne w sklepach - w ziarnach lub zmielone. Jeśli kupisz to w ziarnach (zachowuje więcej wartości odżywczych), zacznij od zmielenia go w młynku do kawy.

Składniki:

1 jajko,

1 łyżka siemienia lnianego,

3 łyżkach gorącej wody.

Sposób przygotowania:

Zmielone siemię lniane przesyp do miski. Zalej je wrzątkiem, dokładnie wymieszaj i odstaw na 5 minut do zaparzenia. Po tym czasie wstaw na 10 minut do lodówki. Siemię lniane powinno wyraźnie zgęstnieć i wchłonąć cały płyn. Teraz możesz je dodawać prosto do wybranego przepisu.

Do czego wykorzystać siemię lniane zamiast jajek?

Siemię lniane nadaje się do pasztetów i kotletów - zarówno tych mięsnych, jak i wegetariańskich. Możesz je dodać również do chleba - warto wtedy wymieszać pół na pół to zmielone z całymi ziarnami.

Sprawdzi się również w plackach i naleśnikach, muffinach i ciastach, np. cieście marchewkowym czy brownie.

