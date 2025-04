Idealna kawa za jednym dotknięciem palca? Teraz to możliwe! Ulubione napoje – espresso machiatto, flat white lub cafe cortado będą przyrządzone idealnie według Twoich upodobań. Sprawdź wraz z marką Siemens, jakie to proste!

Aromatyczna i podana we właściwy sposób kawa to nieodłączny element codzienności, a także przyjemny rytuał. Amerciano, espresso macchiato, flat white czy cafe cortado to nieodzowny symbol przyjemności i nieodłączni towarzysze w chwilach relaksu. Doskonale rozwinięta technologia Siemens, automatyczne ekspresy ciśnieniowe EQ.6 plus umożliwiają profesjonalna obsługę i przygotowanie aromatycznej kawy w dowolnym wydaniu! Dodatkowo ceramDrive – ceramiczny młynek do kawy wydobędzie najgłębszy smak i aromat ziaren kawy.

Latte art wykonasz jak profesjonalista!

Picie kawy stało się przyjemnością, sztuką oraz codziennym rytuałem. Wzornictwo tworzone na spienionej piance mleka są wymyślne i przygotowywane według zapotrzebowani i gustu. Może przybrać również formę 3D. To właśnie nowoczesne ekspresy EQ.6 plus zapewniają grubą, gęstą, mleczną piankę, która pozwala ze zwykłej kawy, zrobić w domu małe dzieło sztuki. Dodatkowy program, dostępny w modelu EQ6 plus s700 TE657319RW, pozwala na regulację proporcji kawa-mleko, dzięki której każdą białą kawę można zaserwować według indywidualnych preferencji. A w błyskawicznym przygotowaniu wszystkich napojów pomoże m.in. możliwość utworzenia od 1 do 4 profili użytkownika i zapamiętania ustawień wyboru pod własną nazwą.

Siemens pomyślał o nas również w kwestii czyszczenia pojemnika do mleka. AutoMilk Clean to niezawodny sposób na parowy system oczyszczania z pozostałości piany mlecznej.

z codziennego mycia modułu spieniania mleka. Ekspres sam utrzymuje idealną czystość, a użytkownik może bez przeszkód przygotować pyszną kawową kompozycje z puszystą pianką nawet dla dwóch osób jednocześnie. Dzięki funkcji oneTouch DoubleCup nowego ekspresu EQ6 plus s700 TE657319RW możliwe jest przygotowanie dwóch kaw w tym samym czasie.

