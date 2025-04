Sernik krakowski to ciasto, które uwielbiają wszyscy. Nazwa przywodzi na myśl jego krakowskie pochodzenie, jednak nie jest to prawda. Sernik krakowski to inna wersja równie popularnego sernika wiedeńskiego – z tym, że z kraciastą, czekoladową polewą na wierzchu. Skąd do Polski przywędrowały serniki?

Ile gustów, tyle przepisów!

Sernik jest rodzajem ciasta składającym się przede wszystkim z białego sera. Obowiązkowymi dodatkami są jajka, masło, mąka pszenna, cukier oraz budyń, a także cukier waniliowy, proszek do pieczenia i odrobina soli. Sernik pieczony jest zwykle na cieście kruchym lub półkruchym, zaś na wierzch stosuje się polewę, kruszonkę lub utarte na grubych oczkach kruche ciasto. Do masy serowej można dodawać ulubione dodatki: rodzynki, bakalie, orzechy, skórkę pomarańczową, a także owoce czy wiórki kokosowe. Często także dodaje się masę makową – wówczas powstaje ciasto serowo makowe. Najbardziej podstawową wersją sernika jest serowa masa bez dodatków, na kruchym cieście.

Sernik – polskie ciasto?

Serniki w różnej postaci tak często goszczą na polskich stołach, że nietrudno pomyśleć, iż właśnie z polskich ziem się wywodzą. Tymczasem historia sernika sięga aż czasów starożytnej Grecji! Do Europy przybył wraz z Rzymianami, rozpowszechnienie go w Polsce zawdzięczamy zaś najprawdopodobniej Janowi III Sobieskiemu, który spod bitwy pod Wiedniem przywiózł do Polski sernik wiedeński. Każdy kraj to inne metody pieczenia sernika i mogące różnić się od siebie składniki. Sernik wiedeński największą popularność zdobył zaś na ziemiach krakowskich, gdzie poddany został modyfikacji w postaci kraciastej polewy czekoladowej – sernik krakowski jest więc inną odmianą sernika wiedeńskiego.

Przygotowanie sernika krakowskiego jest bardzo proste. Na ciasto potrzebujesz mąkę, masło, cukier puder, jajko, sól, lukier. Na masę: tłusty twaróg, szklankę cukru, kilka jajek, śmietankę kremówkę, budyń waniliowy, rodzynki oraz kandyzowaną skórkę pomarańczową.

